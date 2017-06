Serralves em Festa recebeu mais de 224 mil visitantes

Num fim-de-semana mais alargado do que o habitual, o Serralves em Festa recebeu no último fim-de-semana, no Porto, 224.867 visitantes. No comunicado em que apresenta este número, a organização deste que é apresentado com "o maior festival de arte contemporânea que se realiza no país" nota que se tratou da “maior afluência de sempre de todas as 14 edições”. Mas salienta também que foi a primeira vez que o programa se prolongou por 50 horas non stop, em vez das habituais 40 horas nas edições anteriores. Não será assim possível comparar os números deste ano com os da edição de 2016, quando o Serralves em Festa batera já o recorde de visitantes com 161.244 entradas nos diferentes espaços da fundação portuense.

Na edição deste ano, que teve como mote "Quebrar muros", além das 50 horas consecutivas dentro das paredes de Serralves, a programação abriu logo no dia 1 de Junho com um espectáculo de circo no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a que se seguiram outros espectáculos e performances na Baixa do Porto.

No comunicado em que apresenta os resultados da festa, Serralves realça também o aumento do “número de actividades, com centenas de propostas a acontecer em todos os espaços da Fundação de Serralves”. Para este quadro contribuiu – e essa foi outra das novidades da edição de 2017 – a participação de grupos e projectos provenientes de uma dezena de autarquias do país inteiro, que recentemente passaram a integrar o núcleo de fundadores da instituição.

