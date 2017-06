Um morto e um ferido grave em atropelamento no concelho de Alcobaça

Um morto e um ferido grave foi o resultado do atropelamento de dois peões na madrugada deste domingo no IC2, concelho de Alcobaça.

PUB

De acordo uma fonte da GNR, citada pela Lusa, os dois peões deslocavam-se a pé no sentido sul-norte do IC2, no concelho de Alcobaça, quando foram atropelados por um veículo ligeiro de passageiros.

Um dos peões acabou por morrer e o outro foi ferido gravemente, encontrando-se hospitalizado.

PUB

Desconhecem-se, para já, as razões deste atropelamento.

PUB

PUB