Optimismo? Já aqui estivemos antes...

A notícia já está dada: os consumidores portugueses estão mais optimistas do que nunca, pelo menos desde que há medições, e isso começou precisamente em Novembro de 1997, explica o Instituto Nacional de Estatística: "O indicador de confiança dos consumidores aumentou em Maio, prolongando a trajectória positiva observada desde o início de 2013 e atingindo o valor máximo da série iniciada em Novembro de 1997".

Este regresso ao final de 1997, ditado pelos resultados da série mensal do INE, procura perceber o que se mantém – e o que inevitavelmente mudou – nas razões que sustentam a confiança dos portugueses.

Há uma que se destaca: o emprego. "Qual a opinião sobre a evolução do desemprego no país?" Das quatro perguntas do INE (nesta sondagem, por amostra), esta é a que mais contribuiu para o resultado final. Os inquiridos respondem à pergunta com uma avaliação, de um a cinco, e a sua percepção bate certo com a realidade. O desemprego está a descer, e atinge valores semelhantes aos de 2009, antes do pico da crise. O Governo pretende chegar ao fim do ano com este indicador abaixo da barreira dos 10%.

Há 20 anos havia, contudo, mais razões para optimismo. O País aproximava-se de um objectivo ainda mais ambicioso: o pleno emprego. Nos anos anteriores a 2000 a taxa baixou, de forma gradual, até aos 3,9%. Depois? As más notícias, e o pessimismo, duraram 14 anos seguidos. Só em 2014 é que a curva se inverteu para o lado certo.

E é isso que justifica, segundo o INE, que o optimismo actual se alimente "do contributo positivo de todas as componentes", mas de "forma mais expressiva nos casos das expectativas relativas à evolução do desemprego e da situação económica do país".

O céptico escritor norte-americano Ambrose Bierce ironizou – no seu Dicionário do Diabo, edição Tinta da China – que o optimismo, sendo hereditário, "felizmente não é contagioso". Mas será mesmo cíclico? John Kenneth Galbraith, economista e historiador da Grande Depressão, explicou que a memória financeira é breve. Não dura "mais de 20 anos", e isso é já "o máximo". É nesse intervalo de duas décadas que nos esquecemos das causas de uma determinada crise.

Por isso, convém regressar ao optimismo de 1997. Lisboa era, então, uma cidade fervilhante de projectos artísticos. Phillip Glass compunha uma ópera sobre a escrita de Luísa Costa Gomes. Michael Nyman escrevia canções inspiradas no Livro do Desassossego. David Byrne, e outros, editavam uma colectânea Red Hot + Lisbon. Não consta que algum deles tenha sondado o mercado imobiliário da capital, mas se o tivesse feito também então havia uma "bolha".

Só em 1997, lembra a revista Visão, venderam-se 230 mil casas em Portugal. Resultado: 45% das pessoas tinha "casa própria", impulsionada pelo crédito barato. Até a demografia, sempre tão previsivelmente circunspecta, dava sinais de um "ligeiro aumento" dos nascimentos – algo que já não se via desde os alvores do baby boom da revolução.

Há uma explicação simples para tudo isto – mas que agora pode parecer uma piada de mau gosto: o euro. Esse mesmo, o monetário. Como se dizia então, Portugal entrou no "pelotão da frente" dos países que criaram a moeda única europeia. Tudo isso graças a coisas que se tornaram rotina, desde então, como o défice abaixo de 3%. O euro tornou-se real, a partir de 1999, quando se tornou uma moeda escritural – ainda sem notas para gastar. Mas já em 1997 se sentiam os efeitos da "euforia": taxas de juro próximas do zero.

1997: a Expo ergue-se na zona oriental de Lisboa luis ramos /arquivo 1997: António Costa era ministro dos Assuntos Parlamentares; António Guterres, primeiro-ministro bruno rascão /arquivo 2016: Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa nas comemorações do 10 de Junho daniel rocha 1997: um tetra que se festejou nos Aliados 2016 e a "euforia" de um Euro ganho 1997: o país aproximava-se do objectivo do pleno emprego. Nos anos anteriores a 2000 a taxa baixou, de forma gradual, até aos 3,9% daniel rocha 2016: o número de turistas ultrapassou os 60 milhões. Em 1998, com a Expo, o recorde tinha ficado nos 26 milhões de visitantes miguel manso Fotogaleria

Esperança e fé coabitam

A vantagem que temos hoje, ao olhar para 1997, é a de sabermos como acaba parte da história. A "euforia", já avisava Galbraith, é o prenúncio do desastre, em economia. E a acelerada financeirização da economia portuguesa – os bancos que substituíam pastelarias, o crédito fácil – veio a terminar com um estrondoso crash, cujos ecos ainda estão presentes.

Por isso, não seria de estranhar que à pergunta "qual a opinião sobre a situação financeira do agregado familiar?", os portugueses de 1997 respondessem com notas de bom aluno no ensino básico. Talvez seja mais complexo perceber por que o fazem agora, em 2017, quando não há tanto crédito para mascarar a falta de rendimentos e a taxa de poupança não dá, por si só, uma soma excel de tanto optimismo. Mesmo que, implicitamente, este índice do INE garanta que a poupança está no radar dos portugueses: "Qual a opinião pessoal sobre se irá ser possível poupar/pôr algum dinheiro de lado?", é outra das quatro perguntas feitas pelo inquérito.

Talvez a explicação esteja numa espécie de profecia auto-realizada. Depois da tempestade, a bonança. João Cerejeira, economista da Universidade do Minho, explicou ao P2 que a "ligeira melhoria dos rendimentos, depois de uma crise económica profunda e prolongada” é o contexto para o índice de confiança do INE ter subido.

Depois há outro factor, menos economicamente "científico", mas que deve ter algum papel neste "clima". Em 1997, Marcelo Rebelo de Sousa era o sorridente líder da oposição. Ainda não se notabilizara pelas selfies, apenas porque os telemóveis (quatro milhões de utilizadores há 20 anos, sexto lugar no ranking europeu...) eram uns objectos estranhos que quase só faziam e recebiam chamadas.

Marcelo e o Governo de António Guterres celebraram vários acordos, num ambiente político bastante distendido. O pivô de muitas dessas "geringonças" da época era o jovem ministro dos Assuntos Parlamentares, o "irritantemente optimista" – nas palavras de Marcelo – António Costa.

Além de negociar a aprovação dos Orçamentos (quando isso ainda não era um tabu prenunciador do "pantâno"), Costa era o responsável por outro dos símbolos da época, a Expo 98, que mudou a zona ribeirinha oriental de Lisboa e trouxe a Portugal um contingente inusitado de turistas. Na altura o recorde eram 26 milhões de visitantes (1998), no ano passado foram mais do dobro: 60 milhões.

Os três sobreviveram politicamente a 20 anos duros (Guterres internacionalmente) e hoje voltam, em diferentes funções, a coabitar sem dramas muito evidentes.

Talvez não seja esta a explicação mais evidente para a avaliação positiva dos portugueses sobre "a situação económica geral do país". Mas Galbraith parece perceber o fraquinho dos portugueses por políticos dialogantes: "Na Economia, a esperança e a fé coexistem com uma grande pretensão científica e um desejo profundo de respeitabilidade."

As pessoas são tanto mais crédulas quanto mais felizes estiverem." Walter Bagehot, na Economist

No futebol, é sabido, as coisas não são bem assim... Mas podemos registar outra coincidência relevante nesta comparação de dois anos com 20 de intervalo. Na época 97/98 também houve um tetra (já sabemos, neste caso, que a demanda posterior pelo penta foi um êxito). Comemorou-se nos Aliados, como o de agora se celebrou no Marquês. À frente da equipa vencedora, o FC Porto, estava o jovem engenheiro, treinador sobejamente optimista, Fernando Santos.

Como se vê pelo futebol, há coisas que mudam. Não será fácil motivar de novo os portugueses para o optimismo com cheques pré-aprovados enviados pelo correio pelas eufóricas instituições financeiras. Esse crédito, agora, não é tão fácil, nem barato.

Também não estará nos planos de ninguém, nos próximos tempos, copiar o modelo que garantiu o pleno emprego do final do século passado (suportado por grandes investimentos em obras públicas, como a Expo). Os tempos mudaram e a austeridade nas contas públicas não deixou de ser um dogma.

Mas, a conselho de Galbraith, talvez valha a insistência nos sinais da tal "euforia". Os preços das rendas de casa nas principais cidades, por exemplo. Segundo um estudo da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal em Lisboa e Porto o preço médio de uma casa ultrapassa os 1100 euros. Os potenciais inquilinos garantem que só podem chegar a metade do valor da oferta. E mesmo isso já é uma "taxa de esforço", como dizem os especialistas, bastante acima do recomendável para uma sociedade em que o salário médio não chega a mil euros ( 535 € em 1997). Se olharmos para outro indicador, recentemente revelado pelo Eurostat, Portugal é o país europeu onde o salário médio mais se aproxima do salário mínimo.

Mas ao contrário de 1997, ainda não sabemos hoje onde vai terminar a vaga de confiança, nem porquê. Mas sabemos que, como disse um dia (no século XIX) Walter Bagehot, o director de uma das mais influentes revistas do Mundo, nestas matérias, a Economist, "as pessoas são tanto mais crédulas quanto mais felizes estiverem."

