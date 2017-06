Eufóricos, mas prudentes

Andamos eufóricos, mas não deixamos de ser prudentes. Razões para isso há muitas: desde o Euro 2016 à Eurovisão 2017, de uma eventual subida do rating nacional a uma entronização de Centeno como o futuro senhor da zona euro. Da explosão do turismo e da reabilitação urbana — que era uma bandeira interpartidária e uma necessidade imperiosa nos centros históricos de cidades vazias e a apodrecer — ao crescimento da economia e da diminuição do défice. Por este andar, vamos continuar a crescer a uma progressão geométrica de 20 centímetros e o diabo vai acabar a prestar trabalho precário ou na fila de um centro de emprego.

PUB

O que mais contribui para a confiança é o emprego. O desemprego desceu para níveis anteriores ao pico da crise e da intervenção da troika, atingindo valores idênticos aos de 2009. Aparentemente, esta é a principal explicação para o facto de os consumidores portugueses nunca terem estado tão confiantes desde 1997, que foi quando o Instituto Nacional de Estatística começou a fazer este tipo de medições. Regressemos, então, a esse ano, 20 anos antes, como propomos aos leitores na edição de hoje do P2.

Para quem não se lembre, vivíamos num cenário idílico de pleno emprego, quando hoje vivemos na certeza de que não há emprego para todos; fazíamos exposições universais e muito mais; havia crédito para a compra de habitação pessoal; os bancos substituíam os cafés e hoje os balcões ou são encerrados ou substituídos pelas lojas hipsters; e até a natalidade estava a aumentar. Não se esqueçam também que estávamos no pelotão da frente da zona euro e da União Europeia e que ainda éramos um bom aluno. A desconfiança veio a seguir e permaneceu durante muitos anos. Só a partir de 2014 é que o país recuperou alguma dessa confiança perdida.

PUB

Estávamos optimistas em 1997 e sabíamos porquê. Hoje estamos igualmente confiantes, com um pouco mais de rendimentos, na ressaca de uma profunda crise económica, mas convinha que as causas da crise e do nosso pessimismo mais recente não caíssem no esquecimento de uma memória colectiva e selectiva. Vinte anos depois, convém sermos prudentes — o nível de endividamento das famílias está a obrigar a um consumo mais moderado — e inteligentes — para não repetir os mesmos erros do passado duas ou mais vezes. Sim, somos ciclotímicos. Oscilamos entre o optimismo irritante e a inércia do pessimismo A desgraça hoje e a euforia amanhã. E vice-versa.

PUB

PUB