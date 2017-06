Tirem Norman Osborn da Casa Branca, se fazem favor...

Afinal Donald Trump não enlouqueceu. Apenas precisa ser exorcizado. Focando-nos em algumas das suas promessas enquanto Presidente de uma das maiores potencias mundiais, conseguimos perceber que o senhor padece de algo complexo, vislumbrável apenas nas histórias em quadradinhos americanas.

Senão vejamos. Tudo está mal e o mundo está mal, tudo está errado e o mundo inteiro está errado, tudo precisa ser dinamitado, tudo precisa ser reconstruído à sua imagem e debaixo de fogo. Um tirano displicente. Ao menos podia pintar-se de verde e arranjar um planador em forma de morcego de alta potência, com um arsenal de bombas de abóbora, aterrorizando não só Nova Iorque mas sim o mundo. Eternizaria Stan Lee e Steve Ditko, aumentaria os lucros da Marvel Comics e poderia granjear a simpatia dos miúdos. Agora assim... Não tem piada!

Começando pela convicção não provada de que existem americanos de origem árabe a comemorar o 11 de Setembro, passando pela fixação de arruinar o Obamacare, pela forma depreciativa e grosseira como alude às mulheres, pela intenção de vigiar e rastrear cidadãos muçulmanos e mesquitas nos EUA, por defender práticas de tortura, como o afogamento, em interrogatórios controversos, pela obstinação na construção de um muro na fronteira com o México, pela falta de solidariedade em relação ao imigrantes sírios que buscam asilo nos EUA, prometendo deportar todos os que já se encontrassem no seu território, entre tantas outras barbaridades, todo o seu comportamento e atitude teatral e até ridícula revelam o homem austero, cruel, desumano, racista, déspota, xenófobo que é.

Brinda-nos agora com o rompimento do Acordo de Paris. Não é de estranhar. É surpreendente mas não de estranhar. Afinal, em tempos recentes referiu que o aquecimento global é “balela” e que a mudança climática é uma notícia falsa. Defende que o custo-benefício das restrições ambientais comparadas ao lucro das empresas é demasiado elevado, para além de que ao nível das questões relacionadas com os direitos humanos é também algo que não oferece grande preocupação.

Donald Trump encontra-se em contraciclo com todo o mundo. Não reconhece que as alterações climáticas representam uma ameaça urgente e potencialmente irreversível para as sociedades e para o planeta e obriga o povo americano a afastar-se do desenvolvimento das ações de combate não só às alterações climáticas, como também a todas as outras inerentes ao acordo que remetem para as obrigações em relação aos direitos humanos, o direito à saúde, os direitos dos povos indígenas, das comunidades locais, dos imigrantes, das crianças, das pessoas com deficiência e das pessoas em situação vulnerável e o direito ao desenvolvimento, à igualdade de género, à capacitação das mulheres e à equidade internacional.

Se analisarmos bem as promessas eleitorais e a sua atitude desde que foi empossado Presidente, podemos concordar com ele quando se adjetiva a si próprio de “um cara legal”. Sim, Norman Osborn é um “cara legal” e anima as salas de cinema de todo o mundo, mas representa tudo o que o mundo não quer, representa todo o revés do progresso, do desenvolvimento, da tolerância e paz entre os povos, da solidariedade e dos direitos humanos.

No entanto, e visto que foram os cidadãos americanos que o elegeram, tendo em conta o perigo que representa para eles próprios e para o mundo, presumo que esteja na hora de chamar o Homem-Aranha e desalojá-lo da Casa Branca.

