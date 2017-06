Bill Maher debaixo de fogo após usar expressão racista em directo

O apresentador e humorista norte-americano Bill Maher é alvo de críticas de todos os quadrantes por ter usado uma expressão racista durante uma entrevista em directo no seu talk-show, Real Time with Bill Maher. O entrevistado era o senador republicano do Nebrasca, Ben Sasse, convidado do programa de sexta-feira. A HBO, canal em que é transmitido o programa, considerou o comentário “imperdoável” e “profundamente ofensivo”, anunciando que o excerto seria eliminado das gravações do episódio a retransmitir no futuro. Maher, entretanto, já pediu desculpa pelo uso do termo.

O incidente aconteceu quando Maher e Sasse falavam sobre um novo livro da autoria do senador. O político do Nebrasca convidava o apresentador a visitar aquele estado norte-americano, conhecido pelos extensos campos agrícolas: “Adoraríamos tê-lo connosco a trabalhar nos campos connosco”.

“Trabalhar nos campos?”, questionou Maher. “Senador, eu sou um house n-”, respondeu. O termo em causa, consideriado especialmente ofensivo nos Estados Unidos, refere-se aos escravos negros que trabalhavam em casa dos grandes proprietários agrícolas, nos séculos XVII a XIX, e que tinham tendencialmente uma relação mais próxima com o patrão do que os escravos que trabalhavam nos campos.

Apesar de num primeiro momento o cometário ter arrancado alguns risos e aplausos da plateia que assistia à entrevista, houve também críticas dos espectadores no estúdio, o que levou o humorista a sublinhar de imediato que se tratava de "uma piada”. Nas redes sociais, no entanto, a condenação foi praticamente unânime, tanto à esquerda como à direita.

“Porque é que a audiência considerou ser aceitável rir-se? E o Ben Sasse nem sequer hesitou. O que é que está a acontecer no mundo?” perguntava-se, no Twitter, o activista do movimento de defesa dos direitos da comunidade afro-americana Black Lives Matter, Deray McKesson. E acrescentou: “A sério, Bill Maher tem de ir embora. Não há explicações que tornem isto aceitável”.

And why did the audience think it was okay to laugh? And Ben Sasse doesn't even flinch. What is happening in the world? — deray mckesson (@deray) 3 de junho de 2017

3. Here’s what I wish I’d been quick enough to say in the moment: “Hold up, why would you think it’s OK to use that word?...

(3of4?) https://t.co/mQL6wMEd7W — Ben Sasse (@BenSasse) 3 de junho de 2017

O próprio canal televisivo em que é transmitido o programa desde 2003, a HBO, considerou o incidente “imperdoável”.

Maher, entretanto, pediu desculpa. “A palavra foi ofensiva e arrependo-me de a ter ditto e peço imensa desculpa”, confessou em comunicado, ainda no sábado. “As noites de sexta são sempre aquelas em que menos durmo porque fico acordado a pensar nas coisas que deveria ou não ter dito no meu programa. Ontem foi uma noite particularmente longa porque me arrependo de ter usado a palavra numa brincadeira num momento em directo”, disse ainda.

Mesmo não tendo reagido no momento, o senador Ben Sasse escreveu mais tarde, no Twitter, que, apesar de defender a liberdade de expressão, gostaria de ter dito ao comediante: “Espera lá, porque é que achas que é aceitável usares essa palavra?”. A história associada à expressão, a “n-word”, como é chamada nos Estados Unidos “é um ataque à dignidade humana universal”, acrescentou ainda, pedindo que a expressão não seja usada.

Este é o segundo incidente numa semana a ser protagonizado por humoristas norte-americanos conotados com a esquerda. No início da semana, Kathy Griffin foi igualmente criticada por publicar uma fotografia nas redes sociais em que aparecia a segurar a réplica de uma cabeça decepada e ensanguentada do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A comediante acabou por pedir desculpas e admitir ter “ido longe demais”. A televisão CNN cancelou um contrato que tinha com Griffin para apresentar o programa de Ano Novo na sequência do incidente. Mais tarde, a humorista convocou uma conferência de imprensa a denunciar o que entende ser a perseguição e o assédio da família Trump após a polémica.

