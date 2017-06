CDU do Porto prepara projecto para reabilitar cerca de 900 "ilhas"

A CDU do Porto revelou este domingo que está a "trabalhar num projeto para a reabilitação das cerca de 900 ilhas da cidade", defendendo uma intervenção tripartida entre a Câmara, o Estado e os privados, mantendo as "rendas sociais".

PUB

As "ilhas" são um tipo de habitação operária típica do Porto no século XIX, constituída por edifícios unifamiliares, normalmente de um piso e separadas ou ladeadas por um corredor de acesso à via pública. Acolhem, "em geral, pessoas com fracos rendimentos".

Em declarações à Lusa, Ilda Figueiredo, candidata da CDU à Câmara do Porto, explicou que o programa da coligação, "em preparação", defende a "utilização de fundos comunitários" e pretende dar um contributo para a recuperação das "cerca de quatro mil casas de ilhas".

PUB

Ilda Figueiredo falava à margem de uma visita à ilha municipal da Bela Vista, praticamente reabilitada, apontando-a como exemplo de que "é possível reabilitar" aquelas habitações, recuperando também a cidade e ajudando "a resolver o problema da habitação social" num concelho onde "mil famílias estão inscritas" para obter uma casa camarária.

Quanto à Ilha da Bela Vista, Ilda Figueiredo adiantou que a CDU exige "que avance rapidamente" a obra do edifício que devia dotar o conjunto habitacional de "funções colectivas e sociais" e que estava previsto no plano de obras do município.

"A obra devia estar já a terminar, mas nem sequer começou", alertou a candidata. Em causa está o espaço que devia acolher uma lavandaria social, uma cafetaria, centro coletivo e espaço para a associação de moradores, acrescentou. "O edifício, virado para rua, está num estado lamentável de degradação", descreveu.

A candidata acrescentou que a ilha da Bela Vista acolhe, actualmente 13 famílias, mas após a reabilitação pode acolher mais 22, uma vez que terá um total de 35 casas renovadas. "Defendemos que se dê prioridade de realojamento aos moradores que saíram da ilha e queiram regressar. Sendo que se devem manter as rendas sociais baixas", frisou.

A segunda fase do concurso público da Câmara do Porto para a reabilitação da ilha da Bela Vista, "com o valor base de 810 mil euros", foi publicada no Diário da República (DR) de 16 de Dezembro de 2015. A primeira fase das obras na ilha começou em Novembro de 2015, com uma empreitada de 210 dias e um investimento de 540 mil euros.

Na reunião camarária de Novembro de 2015, o então vereador da Habitação da autarquia, Manuel Pizarro (PS), esclareceu o vereador da CDU, Pedro Carvalho, de que a primeira fase das obras abrangia "a requalificação das casas, as infraestruturas, a lavandaria e a sala comunitária" da ilha.

A ilha da Bela Vista, situada na freguesia do Bonfim, no centro do Porto, foi escolhida pela Câmara do Porto para iniciar a recuperação deste tipo de habitações, por ser considerada a ilha "mais representativa" das "cerca de três a cinco" que pertencem ao município.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O anúncio foi feito em Julho de 2014, altura em que, numa visita ao local, o presidente da Câmara, o independente Rui Moreira, explicou pretender "convencer os proprietários de ilhas particulares de que terem esse espaço pode não ser um problema, mas uma oportunidade".

O estudo "Ilhas" do Porto — Levantamento e Caracterização, encomendado pela atual maioria camarária, indicou a existência de 975 ilhas onde vivem 10.400 pessoas.

PUB

PUB