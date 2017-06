Pedro Lencart 6.º em German Boys Open encurtado

Pedro Lencart obteve sábado um dos melhores resultados de sempre de um português no German Boys & Girls Open, um dos mais importantes torneios europeus de sub-18, cuja 14.ª edição disputou-se no Golf Club St. Leon-Rot, em Baden-Württemberg, na Alemanha.

O ex-campeão nacional amador terminou no grupo dos 6.º classificados, entre 100 jogadores, com 140 pancadas, 4 abaixo do Par, após voltas de 72 e 68, ficando empatado com outros dois jogadores.

Tal como no ano passado, a terceira volta acabou por ter de ser interrompida e anulada devido ao mau tempo. Na altura da interrupção, o jogador da selecção nacional dda FPG ia com 1 pancada abaixo do Par, no buraco 16.

“Estive muito sólido, tanto do tee ao green como nos greens. No primeiro dia cometi alguns erros no final que não me deixaram acabar abaixo do Par. Hoje tive um mau começo, com um pouco de azar também, pois acertei numa tampa de rega e a bola saltou para as árvores, no buraco 6.

“Quando o torneio foi interrompido eu vinha em 8.º lugar e, apesar de estar a perder posições, tenho pena que isto aconteça pelo segundo ano consecutivo, visto que é um excelente torneio muito bem organizado.”

Venceu o alemão Falko Hanisch, com 135 (69+66), -10, que ia no buraco 14 também com -1 quando a tempestade de relâmpagos e trovões forçou à paragem da prova. Na altura, o inglês Toby Briggs já tinha terminado a prova também com -10, mas a sua fantástica última volta de 65 (-7) não foi depois validada.

A melhor classificação de sempre de um português no torneio foram os 2.º lugares de Gonçalo Costa em 2013 e de Gonçalo Pinto em 2011.

Pedro Lencart esteve acompanhado na Alemanha pelo seleccionador nacional, Nelson Ribeiro.

