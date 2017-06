Mladenovic interrompe reinado de Muguruza

Terminou a primeira semana em Roland Garros e há já uma certeza quanto à vencedora do torneio feminino: no próximo sábado será coroada uma nova campeã do Grand Slam. Com as eliminações de Venus Williams, Svetlana Kuznetsova, Garbiñe Muguruza e Samantha Stosur, a prova chega aos quartos-de-final sem antigas vencedoras — o que não acontecia de forma tão precoce em majors desde o Open da Austrália de 1979. Entre as candidatas, sobressai a francesa Kristina Mladenovic, que derrotou a campeã em título.

PUB

Muguruza entrou muito nervosa, cometeu 13 erros não forçados e só ganhou um dos quatros jogos de serviço para colocar Kiki Mladenovic (13.ª) no comando. A espanhola aproveitou os primeiros break-points para entrar melhor na segunda partida, mas no set decisivo a irregularidade manteve-se. Ao confirmar o break de vantagem no segundo jogo, apesar de três duplas-faltas, Mladenovic tomou o ascendente do encontro e venceu, por 6-1, 2-6 e 6-3.

Com esta vitória (e porque hoje vão defrontar-se Alizé Cornet e Carolina Garcia), vão estar duas francesas nos quartos-de-final de Roland Garros — o que não acontecia desde 1994 (Mary Pierce e Julie Halard). A próxima adversária de Kiki é a suíça Timea Bacsinszky (31.ª), que desperdiçou uma vantagem inicial de 5-1 diante de Venus Williams (11.ª), mas acabou por prevalecer, por 5-7, 6-2 e 6-1.

PUB

Caroline Wozniacki, actual 12.ª, é a mais cotada das jogadoras ainda em prova, depois de eliminar Svetlana Kuznetsova (9.º), por 6-1, 4-6 e 6-2. Segue-se a letã de 19 anos Jelena Ostapenko (47.ª), que venceu Samantha Stosur (22.ª), por 2-6, 6-2 e 6-4.

Destaque para Verónica Cepede Royg (97.ª), a primeira tenista paraguaia a chegar aos oitavos-de-final de um torneio do Grand Slam, onde terá de enfrentar Karolina Pliskova (2.ª) — o que até mereceu uma mensagem de felicitação do presidente do Paraguai, Horacio Cartes.

No torneio masculino, Pablo Carreño Busta (21.º) obteve a sua maior vitória ao qualificar-se pela primeira vez para os quartos-de-final de um Grand Slam e com a sua primeira vitória sobre um top 10: Milos Raonic (6.º), por 4-6, 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-4 e 8-6, ao fim de 4h17m.

Nos “quartos”, Carreño Busta vai encontrar o também espanhol Rafael Nadal, que continua sem ceder qualquer set. Neste domingo, o maiorquino (4.º) venceu o compatriota Roberto Bautista Agut (18.º), por 6-1, 6-2 e 6-2.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar de um começo hesitante e de um set inicial só decidido ao fim de 1h13m, Novak Djokovic (2.º) ultrapassou Albert Ramos Vinolas (19.º), por 7-6 (7/5), 6-1 e 6-3. O sérvio vai ter que elevar o nível se quiser vencer Dominic Thiem (6.º), que continua sem perder qualquer set.

Nos encontros que ficaram adiados da véspera, Kei Nishikori (9.º) cedeu o quanto set, no qual estava a perder por 0-3 quando a chuva apareceu, mas derrotou o coreano Hyeon Chung (67.º), por 7-5, 6-4, 6-7 (4/7), 0-6 e 6-4. No duelo francês, Gael Monfils (16.º) vencia por 7-6 (7/5), 5-7, 4-3, quando Richard Gasquet (25.º) desistiu por lesão.

No torneio júnior, Duarte Vale (18.º no ranking do escalão) estreou-se a vencer o norte-americano Patrick Kypson (39.º), por 6-2, 0-6 e 6-3.

PUB

PUB