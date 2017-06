Emílio Peixe triste mas orgulhoso

A selecção portuguesa de sub-20 regressa a casa após a eliminação ante o Uruguai, decidida no desempate com recurso a penáltis, com o seleccionador, Emílio Peixe, a enaltecer o trabalho dos jogadores.

“Dominámos de princípio a fim. Enfrentámos uma equipa muito forte, com bons jogadores do ponto de vista individual”, sustentou em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.

“Não fomos suficientemente competentes para sair vitoriosos, mas tenho a certeza de que deixámos uma imagem muito positiva”, disse, convicto de ter projectado uma boa imagem.

“Mostrámos ao mundo a qualidade dos nossos jogadores e estamos satisfeitos por isso. Obviamente, sentimos que podíamos ter chegado mais longe. Estamos tristes, mas seguros que o futebol português terá mais e melhores jogadores no futuro”.

O seleccionador fez um breve balanço para dizer que os "jogadores foram uns heróis". "Tivemos sete jogadores sub-18. Não podemos esquecer-nos de que faltam aqui seis jogadores que fizeram muitos jogos pelas selecções e pertencem a esta geração. Quatro estão nos sub-21 e estamos satisfeitos por isso”, reportou.

