GP Itália: Dovizioso vence em MotoGP, Oliveira quinto em Moto2

O piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio de Itália de MotoGP, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, resistindo aos ataques dos adversários e a uma intoxicação alimentar.

Dovizioso, que abdicou do "warm up" matinal para evitar maior desgaste físico, tendo apenas entrado em pista na última volta, impôs-se ao espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e ao compatriota Danilo Petrucci (Ducati), segundo e terceiro classificados.

Viñales, líder do campeonato, que tinha partido da "pole position", terminou a 1,281 segundos de Dovizioso, enquanto Petrucci gastou mais 2,334s. O herói local, o italiano Valentino Rossi (Yamaha), foi o quarto a cruzar a meta, a 3,685s do vencedor.

O campeão em título, o espanhol Marc Márquez (Honda), foi apenas sexto classificado na corrida realizada no circuito de Mugello, ficando mais longe de Viñales, que lidera o Mundial com 105, contra 79 de Dovizioso, 75 de Rossi e 68 de Márquez e do espanhol Dani Pedrosa (Honda).

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou no quinto lugar da corrida de Moto2, vencida pelo italiano Mattia Pasini (Kalex), que se estreou a vencer na categoria intermédia, à frente do suíço Thomas Luthi (Kalex) e do espanhol Alex Marquez (Kalex).

"A corrida correu bem, embora nas primeiras voltas tenha perdido bastante tempo com o Luca Marini", afirmou Miguel Oliveira, que depois foi para a frente e conseguiu o ritmo que desejava. "Estou contente com o trabalho, num circuito complicado".

O italiano Franco Morbidelli (Kalex), quarto na corrida, segue na liderança da classificação de pilotos, com 113 pontos, mais 13 do que Luthi, enquanto Oliveira - que precisou de mais 5,124 segundos do que Pasini - ocupa o quarto lugar, com 70.

Na classe inferior, Moto3, também houve um estreante a subir ao primeiro lugar do pódio, o italiano Andrea Migno (KTM), que superou o compatriota Fabio Di Giannantonio (Honda) e o espanhol Juanfran Guevara (KTM), segundo e terceiro colocados.

Após o "warm up", os pilotos do Mundial de motociclismo observaram 69 segundos de silêncio em memória do norte-americano Nicky Hayden, que competia habitualmente com o dorsal 69 e que morreu a 22 de Maio em consequência de atropelamento enquanto praticava ciclismo.

