Carregueira a todo o gás nos mid-amateur

O Lisbon Sports Club, vulgo Carregueira (fica na serra da Carregueira, em Belas), venceu hoje pela segunda vez consecutiva o Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur BPI (escalão acima dos 40 anos). O ano passado tinha sido a jogar em casa, agora foi no Morgado Golf Course, em Portimão, o novo palco do Open de Portugal.

A equipa bicampeã é praticamente a mesma de 2016, tendo feito apenas uma alteração – a saída de João Inocentes para suplente (ele que é também o capitão) para a entrada de Luís Filipe Pinheiro. De resto, lá estavam Pedro Nunes Pedro, José Mª Cazal-Ribeiro, Matthew Smith e Tiago Tavares.

A primeira volta de duas voltas jogou-se ontem em stroke play individual aproveitande-se os cinco melhores resultado de cada equipa de seis jogadores; na segunda, em pares (foursomes), contaram para o agregado colectivo os dois melhores scores das três duplas de cada equipa.

O Lisbon SC era segundo após os primeiros 18 buracos, com 378, a cinco pancadas do líder Bom Sucesso, mas hoje fez 158 pancadas nos foursomes contra as 167 do Bom Sucesso, o que lhe permitiu, somando um agregado de 536 pancadas, ganhar com quatro de vantagem sobre os anteriores comandantes.

Legenda: A equipa do Bom Sucesso, com Nuno Costa Campo, Ricardo Soares, Nuno Brito e Cunha, Mário Nuno Coelho, Jorge Abreu e Miguel Lourenço (falta apenas Ricardo Oliveira

O melhor conjunto a fechar foi o Vidago Palace, com 153, e que tal como o ano passado foi terceiro classificado, com 545, agora isolado visto que em 2016 partilhara tal posição com Tróia. Entre 14 equipas participantes, o Oporto foi quarto com 548 e a Ilha Teceira quinta com 554.

Pela parte dos campeões, José Maria Cazal-Ribeiro e Luís Costa Macedo mostraram por que motivo são o campeão e o vice-campeão nacionais individuais em mid-amateurs: foram de longe neste domingo o melhor par em campo, com 72 pancadas, 1 abaixo do par-73. O segundo melhor par foi Albino Ramos/David Vidal Pinheiro, do Vidago Palace, com 76.

“Temos um par especial, que como sempre jogou muito bem, mas todos os outros contribuíram da mesma forma e conseguimos revalidar o título o que para mim, como capitão, me deixa cheio de orgulho”, afirmou o capitão do Lisbon.

O Bom Sucesso contou com Jorge Abreu, Ricardo Oliveira, Ricardo Soares, Visconde de Pereira Machado, Miguel Lourenço, Mario Nuno Coelho e o capitão não-jogador Nuno Costa Campos, que disse: “Sabiamos que tínhamos de trabalhar, comecámos ali a gerir a vantagem que trazíamos e conseguimo-lo até determinada altura, mas de repente começámos com alguns resultados erráticos, triplo bogey, quádruplo, e mesmo com alguns birdies ficámos para trás e não conseguimos reduzir.”

