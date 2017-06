Paolo Cognetti: adeus, a palavra que não quero dizer

O rapaz que nunca saiu da montanha apaixona-se por romances sobre o mar e o outro rapaz, da cidade, aprende o que é o silêncio no pico mais alto dessa montanha nos Alpes. O silêncio da natureza e o de quem comunica quase sem palavras. O montanhês chama-se Bruno. O citadino às voltas pelo mundo é Pietro, o narrador. “Pietro sou eu”, diz o escritor que os criou e a frase sai tão instintiva que o faz sorrir, tímido: “Não, não sou Flaubert”.

Ruivo, cabelo crespo quase em franja, os olhos fixam-se no interlocutor, mas é como se andassem perdidos. Paolo Cognetti (Milão, 1978) ainda não se habituou a estar no centro das atenções e só descontrai quando sabe que pode conversar em italiano. “Que bom, fico muito menos tenso”, desabafa, levando à boca uma imperial acabada de tirar. O escritor sensação da última Feira do Livro de Frankfurt é praticamente um desconhecido, mas por pouco tempo. Os editores competiram pelos direitos do seu romance As Oito Montanhas que então ainda não tinha sido publicado e foi vendido para 30 países. Saiu em Itália no fim do ano e Portugal é um dos primeiros a ter a tradução desta narrativa sobre um velho clássico literário: a amizade entre opostos, a fuga para a natureza em busca de uma origem, a procura de um caminho o que, para Cognetti, é o mesmo que dizer construir uma casa.

As Oito Montanhas Autoria:Paolo Cognetti

Neste livro, essa é a perseguição fundamental e entende-se melhor quando sabemos a definição de casa segundo Paolo Cognetti. “A casa é o lugar onde está o teu amor.” A afirmação remete para o verso do poeta inglês S. T. Coleridge no poema A Balada do Velho Marinheiro: “Adeus, Adeus! Mas digo-te isto/ a ti, convidado para a festa:/ orou bem quem bem amou,/ seja ele homem, pássaro ou animal”. É a epígrafe do romance. “Gostava que a epígrafe fosse qualquer coisa do mar. Bruno apaixona-se por romances sobre o mar. Lê [Joseph] Conrad da sua montanha e tem a ideia de que a grande literatura americana de mar tem muito a ver com a montanha. As obsessões, a relação com o grande espaço, a solidão. O verso de Coleridge é muito importante para mim. Ele diz 'orou bem que bem amou'. O importante é amar. Acredito nisso para a vida e para a escrita. Se escreveu bem, amou bem. A escrita não sai bem ou o bom livro não existe se não se está a amar as personagens, aquilo que se está a contar e na origem deste livro está um grande amor.”

Paolo Cognetti perseguiu este romance durante muito tempo. Não é o seu primeiro livro. Já escreveu contos, publicou um romance, fez um documentário sobre Nova Iorque, onde viveu durante um período, e é como se As Oito Montanhas resultasse de uma longa aprendizagem que passou também pela reconciliação com a literatura italiana por alguém que se confessa apaixonado pela ficção norte-americana. “Trabalhei nos últimos 15 anos como um escritor trabalha na sua escrita, à procura da sua forma, da sua língua, do seu modo de escrever um romance”, afirma, revelando a admiração por Hemingway, Raymond Carver, Jack London, Mark Twain, contadores de histórias com economia de palavras. Chama-lhes escultores, que limpam todo o excesso até atingir a simplicidade que, para Cognetti, é sinónimo de grande literatura. “A escrita para mim é um produto destilado, um licor, um pouco como o trabalho do escultor é o de limar. Seja um tronco ou uma pedra, até encontrar a sua forma. Sinto-me ligado à tradição de Hemingway ou de Carver, que encontram sentido no pouco, na escassez. O pouco é onde está a dimensão no não-dito, onde o escritor se domina” e deixa entrar o silêncio: “Na vida de Pietro pus esse silêncio. Ele conta muito pouco sobre si próprio, são tantas as coisas que não se dizem. Sobretudo o que se relaciona com mulheres. Ele não acha importante trazer, há um mistério. Depois, por ter lido tantos americanos, e ao escrever sobre as montanhas dos Alpes, senti necessidade de me reconciliar com a literatura italiana que abandonei quando estudante, como se aquela montanha precisasse de uma língua, o italiano, que não me podia vir da literatura americana, mas de bons escritores italianos. Li muito Mario Rigoni Stern, o nosso melhor escritor de montanha.” Faz uma pausa e depois: “Recuperei um pouco de Itália a partir da montanha”.

O centro do mundo

E é o sorriso de quem fala de um reencontro com uma identidade que começou no dia em que decidiu viver a dois metros de altitude, numa cabana junto a Aosta, nos Alpes. Ia embora da política – desencantado –, de um amor, de uma vida citadina “que estrangula”. Foi a sua imersão no mundo selvagem, como a personagem de Pietro, de Milão como ele, com uma relação complicada com o pai, como ele, que estranhava o silêncio, tal qual ele.

Aí vive e escreveu As Oito Montanhas seguindo o tal método que foi treinando. “Escrevo à mão em cadernos. Normalmente muito rápido. Gosto do contacto com a caneta, o papel, de sentir a escrita como qualquer coisa física. No primeiro esboço é tudo muito excessivo e à medida que começo a copiar começo a reescrever, sempre à mão e por fim no computador. O que faço a seguir é limpar. Procuro a precisão, frases mais nítidas”, conta

O título veio tarde, mas desde o início que o número oito o perseguia. “É um título meio mágico. Comecei a escrever no início de 2014. Era um conto de poucas páginas e As Oito Montanhas surgiu sem que eu soubesse bem de onde. Parecia encontrar o número oito por todo o lado. Pensei que depois descobria. Nos dois anos que levei a escrever o romance continuava a perguntar-me 'porquê oito montanhas?' Até que o oito apareceu numa viagem ao Nepal, associado ao budismo. Eu tenho um amor muito antigo pelos Himalaias, quando era criança fazia alpinismo e sonhava com isso. Também a certa altura Pietro está no Nepal. Eu não previra isso, mas é aí que tenho a história das oito montanhas, oito montanhas à volta de uma montanha central.”

Foto Miguel Manso

No livro, há um velho nepalês que desenha um círculo e dentro desse círculo um círculo paralelo e outro até um centro de onde saem oito bissetrizes. “Nós dizemos que no centro do mundo há um monte muito alto, o Sumeru. Em torno do Sumeru há oito montanhas e oito mares. Isso é o mundo para nós”, diz o nepalês a Pietro. E Paolo Cognetti acrescenta: “Remete também para a amizade entre ele e Bruno. Bruno é a pessoa que teve sempre a sua montanha para escalar e o outro é uma espécie de vagabundo a andar à volta dela. O título é o da vagabundagem de Pietro à procura de todos os seus significados.” E lá estão os opostos. Na paisagem e no amigo. Um e outro dissociáveis. Agora estamos na cabeça de Pietro, a observar: “A beleza daquele lugar. Uma beleza sombria, ácida, que não infundia paz, mas essencialmente força e alguma angústia. A beleza do contrário.”

Pietro conhece Bruno na infância, quando os pais alugam uma casa no sopé de uma montanha. O pai era amante do alpinismo e aquele parecia o lugar ideal para a família estar perto, no Verão. “A verdade é que o cheirei antes de o ver, porque tinha o mesmo odor de estábulo, feno, leite coalhado, terra húmida e fumo de lenha que desde então para mim foi sempre o cheiro da montanha, e que voltei a encontrar em algumas montanhas do mundo. Chamava-se Bruno Guglielmina. O sobrenome era o de todas as pessoas de Grana.”

É quase o início do romance que se pode dividir em duas partes. A primeira mais lenta, nostálgica, onde se apresentam as personagens, o ambiente, a relação de Pietro com o pai, o modo como a montanha os une e separa, a amizade entre ele e Bruno, o silêncio que atravessa tudo e tanto é cúmplice quanto obstáculo. “Nasci e cresci em Milão, ao lado de uma estrada com muito trânsito e estava habituado aos ruídos da noite. Quando era pequeno e não conseguia dormir, gostava de ir para a janela ver passar os carros. Isso tranquiliza-me. Durmo muito bem com o barulho do trânsito. Nisso sou muito citadino. Quando fui para a montanha todo aquele silêncio me deixava num estado de grande angústia, não conseguia dormir. O silêncio é como a solidão, não são coisas a que estejamos habituados. A solidão faz medo. Falta uma relação por construir, por alimentar. Não sou feliz na solidão. Porém, sinto que a minha relação com a solidão é necessária se quero ter uma dimensão de vida interior. Isso é essencial para mim. A vida de um escritor ou de uma pessoa que pensa é feita de um grande diálogo interior. Na cidade, nos últimos anos, estava afastado da dimensão da meditação", diz enquanto pede outra imperial.

O discurso sai ritmado, com poucas pausas, como o de alguém que deixa finalmente o tal silêncio para se revelar um pouco. A segunda parte é rápida, aventurosa, que tem um dos momentos mais belos na construção de uma casa no alto de uma montanha, no lugar onde havia uma ruína, a herança do pai. Em tudo isso há contágios. De Thoreau, Rousseau... “Outro livro que me ocorreu foi Narciso e Goldmund, de Herman Hesse, a de um amigo que passa a vida num mosteiro e outro que anda pela cidade. É uma história quase mítica, a de dois amigos, a do que permanece e a do que é vagabundo”, comenta e fala de Sidarta, da procura do caminho, entre ser asceta e abandonar-se. “Explorei as duas vias, pondo em contraponto a montanha e a cidade”, refere, acrescentando que demorei quase um ano a escrever a parte da infância. “Quando acabei fui ao Nepal. Voltei em Novembro de 2015, com grande vontade de escrever, e a segunda parte foi escrita em poucos meses e de maneira muito feliz. Nunca tinha sentido essa experiência. Para mim a escrita sempre aconteceu com muito sofrimento, muito trabalho, reescrita, frustração. Dessa vez aconteceu de modo fluido, avançando sempre. Foi muito bom. E sim, corresponde a duas relações diferentes com as duas metades do livro. A primeira é seguramente nostálgica porque conto uma infância que foi a minha.” A de Pietro. “A segunda foi como estar dentro de um sonho onde havia um amigo da montanha e o que acontece foi como se tivesse sido sonhado. É uma dimensão muito estranha, e bonita, como uma vida paralela, fazendo todas as coisas que aqueles dois fazem.”

Os dois são Pietro e Bruno. Para Paolo, Bruno, o rapaz que nasceu para ser montanhês, tem uma dimensão onírica. “Inspirei-me num amigo real para escrever o Bruno. É como os amigos imaginários que as crianças muito solitárias têm. Eu fui essa criança. Li os grandes livros sobre amizade e aventura e sonhei ter o amigo perfeito, o melhor amigo. Bruno é um pouco isso, o sonho de um amigo.” Que conhecemos através da primeira pessoa de Pietro. “Gosto muito do uso da primeira pessoa, de um narrador que inventa uma voz para o leitor; uma voz que conquista, que te leva a segui-lo. Lembro-me sempre de outras primeiras pessoas da literatura, sobretudo da literatura americana. Holden Caulfield [À Espera do Centeio, de J.D. Salinger] ou o narrador de O Grande Gatsby, de Fitzgerald; o eu que começa a contar uma história e aos poucos te conquista. É um trabalho de sedução.”

Pietro e Bruno vivem juntos na imaginação de Paolo, como a montanha e a cidade são, apesar de tudo, inseparáveis. Ele volta sempre à cidade e não pensa na montanha sem a cidade. A namorada, sentada em frente a ele, vive ainda mais essa dicotomia. Para ela, a montanha, no entanto, não existe sem Paolo. Ele afirma que agora vai regressar à cidade, descer da montanha. E Pietro e Bruno? E um sem o outro? Voltamos ao poema de Coleridge. “Adeus, adeus!” Como se diz adeus? Paolo sorri, pára de falar por alguns momentos. “Não quero dizer adeus, é a palavra que não quero dizer. Se te quero para construir alguma coisa não quero dizer-te adeus.”

