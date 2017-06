Des-pa-ci-to: pela primeira vez em décadas, a canção mais popular nos EUA não é em inglês

Pela segunda semana consecutiva, a canção Despacito, interpretada em espanhol pelo porto-riquenho Luis Fonsi, com a colaboração de Daddy Yankee e Justin Bieber, ficou em primeiro lugar na lista das 100 canções mais populares dos Estados Unidos, segundo dados da Billboard, a revista que compila a tabela de êxitos discográficos. Não é comum que uma música cantada noutra língua que não o inglês integre o top, e é ainda mais invulgar alcance o primeiro lugar — passaram 30 anos desde a última vez que tal aconteceu. Foi em 1987 com La bamba, o êxito de Los Lobos que também atingiu grande sucesso em Portugal.

PUB

Nos últimos 35 anos, só 15 músicas noutros idiomas chegaram ao top 100 da Billboard, nota o Washington Post. A lista da Billboard reúne as 100 músicas mais populares da semana, através de um índice que tem por base as vendas de singles e as audiências das estações de rádio e dos serviços de streaming.

Desde 1986, só três músicas conseguiram chegar ao primeiro lugar da tabela: Rock me Amadeus (Falco, 1985), a referida La Bamba e agora Despacito. Mas, nos restantes lugares do top 100, e nas últimas três décadas, contam-se outros êxitos em espanhol, alemão ou coreano, como 99 luftballons de Nena (2.º lugar em 1983), Lambada de Kaoma (46.º lugar em 1990), Macarena dos Los Del Rio (45.º lugar em 1995), Gasolina de Daddy Yankee (32.º lugar em 2004), La tortura de Shakira (23.º lugar em 2005) ou a viral Gangnam style de Psy (2.º lugar em 2012), entre outras canções.

PUB

Na lista desta semana, a canção de Bruno Mars, That’s what I like aparece em segundo lugar. A terceira mais popular é I’m the one de DJ Khaled (também com a participação de Bieber). seguida de Ed Sheeran com Shape of you e Humble de Kendrick Lamar.

Será a popularidade de Despacito apenas mais um episódio na lista de êxitos de língua espanhola nos Estados Unidos, ou poderá dizer algo mais sobre as mudanças demográficas do país? O Washington Post recorda que desde a década de La bamba, a percentagem de norte-americanos que falam espanhol aumentou de 4,9% em 1980 para 11,5% em 2015.

Três vezes em que o inglês não foi o idioma da canção mais popular dos EUA:

1. Rock me Amadeus, de Falco (1985)

2. La bamba, de Los Lobos (1987)

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

3. Despacito, de Luis Fonsi e Daddy Yankee (2017)

PUB

PUB