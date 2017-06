Juízes aprovam greve que abranja o processo eleitoral autárquico

Os juízes portugueses vão fazer greve em Agosto, segundo a decisão tomada neste sábado à tarde pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), em assembleia geral, realizada nas imediações de Coimbra.

A iniciativa pode ter impacto no processo das eleições autárquicas, agendadas para 1 de Outubro, caso a adesão por parte dos juízes seja grande. Num comunicado com quatro pontos muito breves, emitido no final da assembleia geral, a ASJP classifica como "inaceitável o teor do projecto de estatuto proposto pelo Ministério da Justiça, porque coloca gravemente em crise a independência do poder judicial".

No segundo ponto, os juízes solicitam à ministra Francisca Van Dunem "e a todo o Governo" que "se mostrem disponíveis" para discutirem "propostas de alteração do estatuto" dos juízes. Essas propostas, diz a associação, serão apresentadas nos próximos dias, esperando a ASJP que "o processo negocial se possa concluir favoravelmente em 15 dias".

É no terceiro e penúltimo ponto que se revela que a assembleia geral "mandatou a direcção nacional para a convocação de uma greve". Esta paralisação pode decorrer "sob o modelo entendido como mais conveniente" e "em períodos que possam abranger o próximo processo eleitoral autárquico.

Como noticiava o PÚBLICO, antes da reunião da ASJP, a luta dos juízes já tinha levado o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henriques Gaspar, a pedir uma reunião com carácter de urgência ao Presidente da República tendo em conta a ameaça de boicote ao processo eleitoral autárquico. A audiência deverá ter lugar na próxima quarta-feira, dia 7, depois de Marcelo Rebelo de Sousa regressar dos Açores, onde se encontra em visita oficial, apurou o PÚBLICO.

O pedido de Henriques Gaspar, que é também presidente do Conselho Superior de Magistratura por inerência, acontece após o Governo ter enviado à associação sindical (que se reune neste sábado em assembleia-geral) uma proposta de revisão do estatuto da classe considerada "inaceitável" pelos representantes dos juízes. E embora os aumentos salariais ali previstos, considerados magros de mais, tenham provocado desagrado numa classe que alega ter os ordenados congelados há década e meia e ter sofrido, durante os anos da troika, cortes superiores aos do resto da função pública, os dirigentes sindicais preferem centrar as críticas naquilo que consideram ser ataques à sua independência.

As regras que o Ministério da Justiça quer impor através do novo estatuto profissional para aumentar a celeridade e a produtividade nos tribunais podem transformar os juízes numa classe funcionalizada e subserviente, avisa um magistrado. E aponta a norma “claramente inconstitucional” que prevê que os juízes passem a ter de obedecer a “legítimas instruções” do presidente da comarca em que trabalham ou do Conselho Superior da Magistratura, órgão que superintende à classe. Algo que seria perfeitamente normal na maioria das profissões, mas que no caso dos juízes é considerado grave por as garantias de independência do seu trabalho assentarem também no facto de serem, ao contrário dos procuradores, uma magistratura sem hierarquias.

“Este tipo de regras pode permitir afastá-los de certos lugares ou de certos processos, no caso de se revelarem incómodos”, refere o mesmo magistrado.

