Reis dos Países Baixos visitam Portugal em Outubro

Os reis dos Países Baixos vão realizar uma visita de Estado a Portugal em Outubro deste ano, segundo uma nota informativa divulgada esta sexta-feira no site da Presidência da República.

PUB

A visita do rei Willem-Alexander e da rainha Máxima a Portugal surge a convite do Presidente da República e vai decorrer entre os dias 10 e 12 de Outubro.

De acordo com a mesma nota, os monarcas estarão acompanhados em Portugal por dois elementos do governo da Holanda: o ministro dos Negócios Estrangeiros e a ministra do Comércio Externo e Cooperação no Desenvolvimento, que estará encarregue de liderar uma missão económica e empresarial dos Países Baixos, organizada em paralelo com a visita de Estado.

PUB

PUB

PUB