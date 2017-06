Português propõe hotspots para refugiados fora da Europa. Sabe o que isso é?

A comissão das Migraç��es da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprovou um relatório que propõe a abertura de corredores humanitários para refugiados que fogem de conflitos e a criação de centros de registo ('hotspots') fora da Europa. O relatório foi elaborado pelo português Duarte Marques e foi aprovado por unanimidade pela comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas, em Paris, na sexta-feira, adiantou à Lusa o deputado social-democrata.

Entre outras propostas, o documento sugere a criação de 'hotspots' nos países vizinhos dos focos de conflito - em particular em África - e na margem sul do Mediterrâneo, sob vigilância do alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Outra medida é a abertura de corredores humanitários para refugiados que escapam a situações de conflito e procuram a Europa ou países vizinhos, "evitando assim as catástrofes humanitárias e o aproveitamento pelas redes de tráfico organizado", refere o documento.

O relatório também defende a necessidade de garantir que os refugiados que são integrados no sistema da recolocação na Europa "fixem residência durante o período de assistência e integração".

O alargamento do estatuto de refugiado às pessoas que são forçadas a migrar devido aos efeitos das alterações climáticas é outra medida preconizada.

A proposta advoga ainda que seja dada prioridade à ajuda ao desenvolvimento e à política de vizinhança da União Europeia para os países de origem dos principais movimentos de refugiados, bem como o reforço do apoio humanitário aos países vizinhos dos locais de conflito, que são o primeiro porto de abrigo dos refugiados.

O asilo deve ser objecto de uma política comum, definida por um regulamento que substitua a directiva em vigor, que permite sistemas diferentes de país para país, recomenda o relatório.

Além disso, a União Europeia deve "centralizar a distribuição de quotas, mas também da rede de apoio a refugiados e requerentes de asilo", e os mecanismos de apoio da UE e do ACNUR devem ser uniformizados, no que diz respeito ao período de integração, valores pecuniários e partilha de boas práticas.

Em declarações à Lusa, o deputado Duarte Marques afirmou que este trabalho é "muito realista" e "não pretende agradar, nem aos que constroem muros, nem àqueles que consideram que temos que receber todos os refugiados ou migrantes que queiram vir para a Europa".

Para a elaboração do relatório, o deputado visitou a Turquia, a Hungria e a Grécia, visitou campos de refugiados e contactou governantes, organizações, polícias, académicos e técnicos. "O politicamente correcto é por vezes inimigo dos próprios refugiados porque causa problemas ainda maiores. Este é o resultado de ouvir os especialistas no terreno, não apenas os teóricos ou os apaixonados", referiu.

O relator exprime a sua "extrema frustração" por constatar que as "soluções e os roteiros para uma gestão sustentável da migração" já existem, mas "o problema reside na efetiva aplicação das medidas no terreno e no cumprimento de promessas de países europeus".

O Conselho da Europa, composto por 47 Estados-membros, fiscaliza o respeito pelos direitos humanos dos refugiados e migrantes que chegam ao seu território.

O relatório será submetido no final de junho à Assembleia Parlamentar.

