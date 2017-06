Fim das portagens na A22 será uma exigência do BE no orçamento de 2018

Depois de gritarem, ao longo da Estrada Nacional 125, que “portagens só lua”, os bloquistas concentraram-se em Lagoa para encerrar as jornadas parlamentares que decorreram no Algarve. No encerramento, depois daquela marcha de protesto contra as portagens na A22, o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, disse claramente que o Bloco de Esquerda vai exigir a eliminação daquelas portagens no Orçamento do Estado de 2018 - uma proposta que foi rejeitada no Parlamento já este ano.

Debaixo de um sol forte, dezenas de deputados, bloquistas e activistas manifestaram-se na Estrada Nacional 125. Empunharam faixas nas quais se lia “Por um Algarve livre de portagens” e gritaram que querem a Via do Infante “entregue ao povo” ou “Costa, tem coragem, acaba com a portagem”.

Antes de a marcha arrancar, o deputado bloquista João Vasconcelos lembrou que esta é uma luta antiga e explicou aos jornalistas que a Estrada Nacional 125 “não representa qualquer alternativa credível” à Via do Infante [A22], além de lamentar a elevada sinistralidade rodoviária registada no Algarve. Também João Vasconcelos garantiu que o partido irá apresentar iniciativas no âmbito do Orçamento do Estado, e através de outras formas”, para que o Algarve fique livre de portagens.

