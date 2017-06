António Costa pediu informações sobre novo chefe das "secretas"

O primeiro-ministro afirma que, quando indicou José Júlio Pereira Gomes para novo chefe das "secretas", desconhecia as polémicas que envolviam o embaixador na sequência da sua passagem por Timor, pelo que admite que a indicação do nome possa não ser definitiva, escreve o Expresso.

“Até ao momento não tomei conhecimento de qualquer facto, nem confirmei nada que pudesse desabonar em desfavor do embaixador”, disse António Costa, ao semanário. O primeiro-ministro tem estado em contacto com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e chefe do Governo na época, e com o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama. Tem feito também contactos com o director nacional da PSP daquela altura e com outros oficiais e diplomatas.

O PÚBLICO avançou nesta semana, depois de também Ana Gomes ter questionado o perfil do diplomata para o cargo, com alguns episódios pouco abonatórios protagonizados por José Júlio Pereira Gomes, quando chefiou a missão portuguesa em Timor que acompanhou o referendo de 1999. Também Ana Gomes confirmou que a missão portuguesa abandonou o território a 9 de Setembro de 1999 por insistência de Pereira Gomes, contrariando directivas do Governo português, então chefiado por António Guterres – e que tinha como ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama. O futuro chefe das "secretas" nega estas versões.

António Costa disse também que já falou com o próprio embaixador, que leu o livro de José Júlio Pereira Gomes sobre o mesmo tema, assim como os desmentidos que tem feito sobre as notícias publicadas. O primeiro-ministro assegura que agora tem um retrato “mais próximo da realidade” e que mantém a confiança no nome que indicou para as "secretas". Apesar disso, lembrou que as conclusões finais terão sempre de contar também com as conclusões que sairão da audição do diplomata na Assembleia da República.

A nomeação para o cargo de secretário-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa é da competência do primeiro-ministro, ouvido o principal partido da oposição. A decisão final não depende de qualquer eleição ou aprovação. O nome de José Júlio Pereira Gomes foi consensual entre Costa e Passos Coelho, mas entretanto o PSD já disse que está a acompanhar o caso “com apreensão”.

O vice-presidente da bancada do CDS, Telmo Correia, manifestou uma posição semelhante à dos sociais-democratas, dizendo que o partido está a “acompanhar” com “preocupação” mas também com alguma “prudência” as revelações que têm sido feitas nos últimos dias.

Também o Presidente da República, durante a visita aos Açores, acabou por comentar a polémica em torno do novo chefe das "secretas", dizendo que está a “acompanhar o processo com atenção” e defendendo que tudo vai depender das “audições parlamentares que são muito importantes no processo de designação”.

