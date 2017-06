Lisboa e as obras

Estou cansada de ver pilaretes a invadir os passeios de Lisboa como uma praga de ratazanas. Qual a empresa cujos trabalhadores os colocam durante a noite? Quanto custa cada um? Será que o orçamento da autarquia é ilimitado? Será que não seria mais urgente lavar as ruas, os passeios, nomeadamente a calçada portuguesa tão linda e tão admirada pelos estrangeiros e motivo de orgulho pelos nacionais está ao abandono e suja, no Rossio, por exemplo? E os remendos nos passeios? E a acessibilidade nas passagens de peões? Está na moda a bicicleta. Que eu saiba estão isentos de seguro obrigatório. Se houver um acidente? Não serão de prevenir os problemas ou só depois de algum grave acidente é que surgirão as normas de conduta ou mesmo legislação correspondente a este modo de locomoção?

As obras na Avenida da República têm sido brilhantemente aplaudidas. Se um carro avariar numa das faixas de rodagem, o que acontecerá? Já basta terem retirado os desvios das paragens dos autocarros, ainda colocaram risco contínuo ( se um táxi vier atrás tem de esperar que os passageiros saiam e entrem).

[...] Lamento que ainda não tenha havido um estudo de investigação jornalística sobre Lisboa e estas obras por tudo o que é sítio e que estão a destruir a identidade de uma capital tão linda. Colocar cercas e barreiras para imitar Londres ou Paris parece-me muito triste. Felizmente que não se pode tocar no Tejo nem no Sol que nos ilumina ...

Lourdes Lourenço, Lisboa

Autarca não deveria ser profissão e eternização

Continuamos todos eleitos e eleitores a “fazer de conta” que não vemos o que está à nossa frente, e, nas redes sociais protestamos, insultamos, desabafamos sobre o que nada tem a ver com o tema em causa, simplesmente deixamos escapar “o animal selvagem” que temos todos, dentre de nós. E queixamo-nos que os políticos, genericamente, não são de confiança, que estão nos lugares para lá se eternizarem, mas nada fazermos “democraticamente” para que tal não continue a acontecer.

Estamos em pleno em “autárquicas”, e aflora-se se o número de deputados não deveria ser menor, tal como estabelece o art.º. 148 da nossa Constituição, uma vez que é um tema que não vai ser, agora, regulado, e na hora ficará esquecido.

Mas, nada se fala quanto ao número excessivo de câmaras municipais. Depois, tenta-se remediar a situação, não permitindo que “alguém” se candidate a várias mandatos na mesma autarquia “consecutivamente”, mas fazendo um pousio pode regressar e candidatar-se novamente a essa mesma autarquia. As culpas são repartidas, dos eleitos ou putativos eleitos que se profissionalizam nas eleições e nas políticas, e dos eleitores que os elegem.



Augusto Küttner, Porto











































