Duterte nega envolvimento do Daesh em ataque a resort

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, garantiu neste sábado, diz a Reuters, que o Daesh não está por detrás do ataque que aconteceu na sexta-feira num resort em Manila e que fez 36 mortos.

PUB

As garantias do governante foram dadas numa conferência de imprensa. Contudo, ainda na sexta-feira, o Daesh tinha reivindicado a autoria do atentados – apesar de também as autoridades policiais terem negado essa hipótese.

O superintendente da polícia filipina, Ronald dela Rosa, afirmou que não existe qualquer indicação de que o ataque esteja relacionado com terrorismo. Ronald dela Rosa disse que a reivindicação por parte do Daesh pode ser apenas propaganda.

PUB

Segundo o seu relato à rádio DZMM, um único homem caucasiano armado entrou na zona de jogos no resort, disparou sobre alguns televisores e incendiou algumas mesas, depois de as ter regado com gasolina. Os disparos, diz ainda, não foram dirigidos a pessoas, como foi inicialmente noticiado.

Pelo menos 36 pessoas morreram. Entre os mortos estão 13 funcionários e 22 clientes. A 36.ª morte é a do suspeito da autoria do ataque, cujo corpo sem vida foi encontrado num quarto do resort.

PUB

PUB