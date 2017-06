Moutinho interrompeu o jogo do quarto escuro entre Portugal e Chipre

É com uma goleada na bagagem que Portugal vai partir na próxima semana para Riga, onde defrontará a Letónia em mais um jogo de qualificação para o Mundial 2018. Neste sábado, no Estoril, a selecção nacional derrotou Chipre por 4-0 num encontro com duas metades distintas mas sempre com um sentido apenas.

A estratégia altamente pressionante dos cipriotas, que tentaram condicionar a saída de bola portuguesa com um 4-2-3-1 “agressivo”, resultou praticamente durante toda a primeira parte. Sem conseguir ligar o jogo na primeira fase de construção e obrigado a bater longo, o meio-campo nacional limitava-se a errar passes, sem conseguir encontrar o caminho para Nani e André Silva. Era como se Portugal e Chipre estivessem a jogar ao quarto escuro na esperança de tropeçarem no prémio.

Positivo/Negativo Positivo João Moutinho Num período em que Portugal parecia não saber onde ficava a baliza de Chipre, Moutinho encontrou-a. Duas vezes. E ambas através de livres directos. Para recordar.

Positivo Gelson Martins Entrou aos 46’ e pôs a cabeça em água ao sector mais recuado de Chipre. Baralhou as referências de marcação e contribuiu para o melhor período do jogo.

Positivo André Silva Uma assistência, mais um golo e muito trabalho no ataque, mesmo que Nani não seja o parceiro ideal para complementar o avançado do FC Porto. Negativo Charalambides Em condições normais, passaria por ele o desenho do jogo ofensivo de Chipre. Numa selecção com poucos argumentos, é essencial que os mais capazes façam a diferença. Mas o “capitão”, incapaz de ligar as duas últimas linhas, estava em dia não.

As excepções foram dois cruzamentos perigosos (Eliseu e Cédric) mal aproveitados e dois livres directos com direito a jackpot. Sem Ronaldo em campo, João Moutinho assumiu a responsabilidade e tirou dois coelhos da cartola. Um passe de mágica logo aos 3’ e outro aos 42’. A abrir e a fechar a etapa inaugural.

Com o médio do Mónaco a trepar até ao topo da hierarquia dos marcadores de bolas paradas da selecção, Fernando Santos fez a rotação de recursos prometida ao intervalo e lançou no relvado o meio-campo do Sporting: saíram Danilo, Bernardo Silva e João Mário, entraram William, Adrien Silva e Gelson Martins.

O jovem extremo, veloz e irreverente, cedo mostrou que tinha andamento a mais para um meio-campo cipriota já demasiado desgastado pela pressão contínua do primeiro tempo. E a qualidade técnica dos restantes intérpretes, com mais tempo e espaço para manobrarem, veio ao de cima. Aos 63’, Gelson abriu na direita, André Silva arrancou uma assistência que é mais de meio golo e Pizzi, acabadinho de entrar para a vaga de Nani, fez o 3-0.

Por essa altura, a selecção de Chipre (que começava a renovar-se também a partir do banco) já era mais um somatório de jogadores do que uma equipa. Portugal comandava com autoridade, circulava com critério e cruzava com igual precisão: André Gomes descobriu André Silva ao segundo poste, aos 70’, e o avançado do FC Porto encostou de cabeça.

Estavam atingidos os objectivos. A distribuição de minutos (por forma a gerir a condição física para o embate com a Letónia), o triunfo inequívoco, a injecção de confiança para o que aí vem. No dia 9 de Junho e, depois, na segunda quinzena, quando arrancar a Taça das Confederações.

