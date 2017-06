O iluminado contra o gestor no vaivém dos laterais

A tentação é óbvia, mas reduzir este Juventus-Real Madrid a um embate entre uma defesa de betão e um ataque demolidor é ignorar o que de melhor os dois treinadores (e as suas ideias de jogo) têm para oferecer. De um lado, um estratega de eleição, que dotou o campeão italiano de uma veia camaleónica que lhe permite inverter o plano de voo já a meio da viagem; do outro, um homem tacticamente mais conservador mas que tem sabido gerir com mestria um plantel sobrecarregado de ambições pessoais. Massimiliano Allegri ou Zinédine Zidane, um deles sairá hoje por cima em Cardiff.

Não é por acaso que Arrigo Sacchi, um dos melhores técnicos italianos de sempre, se refere ao actual cérebro da Juventus como “um táctico iluminado”. Desde que chegou a Turim para lidar com a herança de Antonio Conte que “Mad Max” mostrou ao que vinha. E a verdade é que pôs de pé uma das equipas mais equilibradas do planeta do futebol, assente numa abordagem versátil do jogo e na capacidade de os jogadores interpretarem tarefas para as quais não pareciam talhados — a este respeito, a adaptação do ponta-de-lança Mandzukic a extremo é elucidativa.

A habitual rampa de lançamento táctica desta Juventus é um 4x2x3x1 marcado pela mobilidade. Um quarteto de italianos tremendamente experientes na linha defensiva (Buffon na baliza, Barzagli, Chiellini e Bonucci) complementado pelo todo-o-terreno Alex Sandro. À frente desta primeira linha, um duplo pivot entregue a Khedira (mais conservador nos posicionamentos) e Pjanic, cujo futebol geométrico e capacidade de passe a média e longa distância (para além do brilhantismo na execução de bolas paradas) fazem a equipa girar.

É da articulação entre esta dupla e, especialmente, os três defesas italianos que depende quase sempre o equilíbrio do edifício erguido pelos “bianconeri”. Isto porque a saída a três é feita pelo tridente Barzagli-Chiellini-Bonucci para que os laterais (Dani Alves a jogar como extremo e Alex Sandro a subir como uma flecha) possam expressar-se ofensivamente. Por isso, é comum vermos a equipa estruturada muitas vezes num 3x5x2, mas também num 3x4x3, mobilizando duas unidades complementares para a luta do meio-campo e dando maior liberdade aos atacantes puros.

Alves e Marcelo anulam-se?

Tendo em conta a esperada titularidade de Marcelo do lado contrário, o “antídoto” Dani Alves deverá voltar a partir em vantagem na luta pelo flanco direito (Cuadrado ficará no banco), até porque o brasileiro tem sido fundamental nas ligações que estabelece quer com Dybala, quer com Higuaín. Este dois argentinos serão, de resto, a maior dor de cabeça para os centrais do Real Madrid, que terão em Dybala um adversário capaz de usar a meia distância e de romper em progressão (quase sempre pelo centro) com igual facilidade.

Depois há toda a dimensão do (fortíssimo) futebol aéreo dos italianos, que nas bolas paradas tiram partido dos centrais e no jogo corrido aproveitam as diagonais de Mandzukic para surgir ao segundo poste a finalizar. Isto para além do killer instinct de Higuaín, decisivo a capitalizar as assistências de Alves e Alex Sandro.

Voltamos, neste particular, à importância do jogo dos corredores, ditado pelo constante vaivém dos laterais. Uma característica que esta “Juve” tem em comum com o Real Madrid. Se estiver plenamente recuperado da lesão, Carvajal ocupará o flanco direito e funcionará, com Marcelo no lado contrário, como um dos carriladores do futebol ofensivo dos “merengues”, num registo de projecção possibilitado pelas coberturas e de Casemiro e pela inteligência no posicionamento de Modric (apoio e recuperação) e Toni Kroos.

As rupturas provocadas por Marcelo, de resto, têm sido um dos cartões de visita do campeão espanhol, capaz de gerar combinações frequentes com um Cristiano Ronaldo que é cada vez mais predador de área e menos rompedor da ala para o meio. Mas esta abordagem ousada, que tem rendido muitos golos ao Real, tem também sido o calcanhar de Aquiles do desenho de Zidane.

Ainda que as transições ofensivas rápidas não sejam uma das maiores virtudes da Juventus, o espaço que Sergio Ramos, Varane e Casemiro têm de cobrir sempre que Carvajal e Marcelo estão balanceados no meio-campo contrário é um convite à exploração da profundidade. Um problema, ainda assim, que o 4x4x2 losango (com Isco no vértice mais adiantado) usado frente ao Atlético Madrid, nas meias-finais da prova, conseguiu minimizar.

E tudo indica que será esse o sistema a adoptar esta noite, se Gareth Bale se mantiver à margem do “onze”. Isco nas costas de Ronaldo e Benzema, a arriscar o drible e o último passe, a forçar um erro individual ou de posicionamento que tem sido uma raridade na última linha italiana.

