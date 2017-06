Não é nenhuma Premier League, mas…

É verdade que ganhar a Liga dos Campeões não rende tanto como ficar em último na Premier League. Em todo o seu percurso da Champions até à final, o Real Madrid recebeu da UEFA 80 milhões de euros em 2015-16, enquanto o Sunderland encaixou 107 milhões nesta época em que terminou no último lugar da Liga inglesa. Mas, mesmo sem nunca atingir os níveis estratosféricos da Premier League, a UEFA tem feito por premiar os participantes na Champions e os valores das verbas atribuídas em 2016-17 já não têm nada a ver com o que acontecia em 1992-93, época em que a competição mudou de nome e de formato.

PUB

Para a temporada que termina neste sábado com a final de Cardiff, a UEFA distribui 1,3 mil milhões de euros, entre as 32 equipas que participaram na fase de grupos e as dez que não passaram do play-off de apuramento (a Premier League teve um bolo de 2,8 mil milhões a dividir por 20 equipas nesta época). Esta verba exclui os mecanismos de solidariedade para as equipas que participam nas rondas preliminares – uma equipa como o FC Santa Coloma, o campeão de Andorra, recebeu 220 mil euros só por ter participado na primeira eliminatória.

Em 1992-93, a primeira da era Liga dos Campeões, foram distribuídos 35,2 milhões de euros entre as oito equipas que chegaram à fase de grupos – o FC Porto estava neste lote e recebeu 3,9 milhões; o vencedor Marselha (a quem retiraram o título por corrupção) ganhou menos (5,6 milhões) que o finalista vencido AC Milan (6,9 milhões).Com o alargamento da fase de grupos, mais equipas passaram a receber dinheiro pela participação. Em 1994-95, o bolo cresceu para 120 milhões de euros e foi dividido entre as 16 equipas da fase de grupos.

PUB

Avancemos duas décadas, para 2014-15, em que a fase de grupos está alargada a 32 equipas e em que o bolo a distribuir já é superior a mil milhões de euros. Três equipas portuguesas beneficiaram largamente destes mecanismos – FC Porto, 27,3 milhões; Benfica e Sporting, ambos com 14,5 milhões -, e voltou a não ser o vencedor o que mais ganhou, devido ao “market pool”. O Barcelona venceu e ficou “apenas” com 61 milhões, a Juventus perdeu e acabou com 89 milhões.

PUB

PUB