Miguel Oliveira nono na qualificação em Mugello

O piloto português Miguel Oliveira (KTM), com 1m52,489s, obteve este sábado a nona posição na grelha de partida para a corrida de Moto2 do Grande Prémio de Itália (11h20, no domingo), em Mugello, depois de nos treinos livres da véspera ter feito a oitava melhor marca.

Oliveira é quarto no Mundial da classe intermédia, a 41 pontos do líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que neste sábado obteve o melhor registo da categoria, com 1m51,679s.

Maverick Viñales, líder do campeonato MotoGP, conquistou a pole position, seguido pelo italiano Valentino Rossi, companheiro do espanhol na Yamaha.

Viñales estabeleceu a melhor volta, com 1m46,575s, 0.239s mais rápido do que Rossi, conseguindo a segunda pole consecutiva e terceira em seis provas esta época. Andrea Dovizioso (Ducati) registou o terceiro melhor tempo.

