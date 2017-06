Allegri: "Deveríamos ter continuado mentalmente em jogo"

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus

"Primeiro, quero congratular os meus jogadores pelo que conseguiram nesta época. Foi uma temporada extraordinária. Ganhámos o campeonato, a Taça e chegámos à final da Champions, por isso tenho de agradecer-lhes"

"Na primeira parte, jogámos lindamente. Na segunda, o Real Madrid carregou no acelerador e não fomos capazes de responder. O futebol pode tornar-se um pesadelo. O remate do Pjanic foi desviado e o do Casemiro também, só que o deles entrou. O Real Madrid defendeu muito bem e não foi fácil para os nossos avançados penetrarem".

"O Real Madrid não chegou à final por sorte. Tem grandes jogadores. A única crítica que posso fazer é que, depois do segundo golo, deveríamos ter continuado mentalmente em jogo para podermos ainda ter hipóteses de responder."

"Não acho que a Juventus tenha chegado ao fim de um ciclo. O Buffon e o Barzagli vão continuar connosco no próximo ano e ainda têm muito para nos dar. Precisamos de melhorar a equipa para atingirmos outro patamar ao nível técnico, mas depois das férias voltamos ao trabalho".

