Tesla demite engenheira que alega ter sido vítima de assédio

AJ Vandermeyden, que tornou pública a sua queixa por assédio contra a empresa de Elon Musk numa entrevista ao Guardian, em Fevereiro, foi dispensada pela empresa esta quinta-feira.

A funcionária da Tesla acusa a empresa de automóveis eléctricos de ignorar as suas queixas de assédio, incluindo linguagem inapropriada, assobios e piropos.

Vandermeyden acusa a Tesla de lhe pagar um salário mais baixo do que a homens na mesma posição e de promover homens menos qualificados em vez dela, afirmando ter sofrido represálias quando chamou a atenção para estes casos.

O despedimento é apelidado pela advogada de AJ Vandermeyden como um “acto de retaliação da empresa”.

“É chocante que nos dias de hoje e com esta idade que isto continue a ser uma batalha que nós [mulheres] temos que travar”, disse a funcionária na altura em que apresentou queixa.

Em declarações ao Guardian, a Tesla confirmou que a empresa dispensou Vandermeyden. A multinacional americana explica que investigou cuidadosamente as alegações da funcionária, com a ajuda de “terceiros, mais especificamente de um especialista neutral” e concluiu que as queixas não tinham fundamento.

“Além do facto de ter recebido repetidamente tratamento especial à custa dos outros, Vandermeyden decidiu seguir com o processo judicial contra a Tesla e atacou falsamente a empresa na imprensa”, disse um porta-voz da Tesla ao jornal britânico.

“Depois de cuidadosamente considerarmos os factos em múltiplas ocasiões e de estarmos absolutamente convencidos de que as queixas de Vandermyeden são ilegítimas, não tivemos outra opção a não ser acabar com o seu emprego na Tesla”, explica o porta-voz da empresa americana ao Guardian.

“A decisão foi absolutamente chocante para Vandermeyden. Ela está devastada”, conta Therese Lawless, a advogada da funcionária. “AJ Vandermeyden começou este processo na tentativa de fazer a Tesla um espaço de trabalho mais equitativo e justo e para que a empresa cumpra a lei”, explicou Lawless.

"Alguém está a tentar incutir nos funcionários que, quando falam sobre assuntos da empresa, têm que ser legalmente autorizados a falar ou serão também demitidos”, conclui a advogada de Vandermeyden.

De acordo com um comunicado da Tesla, Vandermeyden começou numa posição comercial em 2013, tendo progredido na sua carreira apesar de não ter um curso em engenharia. Segundo a empresa, mesmo depois de ter apresentado a queixa de discriminação, a engenheira conseguiu ser promovida para um novo cargo, o que prova que, na óptica da empresa, que a Tesla “está empenhada em recompensar trabalho árduo e talento”.

