Programa da Microsoft que oferece prémios a utilizadores do Bing chega à Europa

A Microsoft criou um programa de compensações para sfazer frente ao Google no segmento dos motores de busca. O Microsoft Rewards, como é designado, permite aos utilizadores ganharem pontos por pesquisas efectuadas no motor de busca Bing, trocando-os depois por prémios. A iniciativa estava em curso nos EUA e chega agora à Europa, começando pelo Reino Unido, noticia o Independent.

PUB

Por cada pesquisa no Bing, o motor de busca da Microsoft, os utilizadores podem acumular pontos e trocá-los por bens materiais ou doações a instituições de solidariedade.

Para participar, é necessário entrar no Bing através de uma conta da Microsoft. Cada pesquisa vale três pontos, que duplicam quando o utilizador escolhe navegar através do browser Microsoft Edge. O programa funciona por níveis. No primeiro nível, é possível ganhar até 60 pontos por dia. Chegando aos 500 pontos mensais, sobe-se para o segundo nível, sendo premiado com 150 pontos diários.

PUB

De acordo com o site The Verge, a Microsoft planeia lançar a iniciativa também em França, na Alemanha e no Canadá, no decorrer dos próximos meses. O PÚBLICO tentou contactar a sucursal da empresa em Lisboa para saber se há planos para estender o programa a Portugal, mas não obteve resposta.

O Bing é o motor de busca da Microsoft lançado em 2009 para competir com o Google e o Yahoo!.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2012, a Microsoft tinha uma abordagem mais informal para se mostrar mais competente do que a concorrência, lançando um desafio intitulado Bing it on em que dispunha lado a lado resultados de pesquisa do Bing e do Google, dando a escolher o melhor.

O Google é o motor de busca dominante no mercado, seguido pelo Bing e pelo Yahoo!.

Texto editado por Hugo Torres

PUB

PUB