Projecto do BE propõe mais formação para pescadores e renovação da frota pesqueira

Depois de ter conversado com pescadores em Portimão, o Bloco de Esquerda apresentou um projecto de resolução no qual propõe uma aposta na formação dos profissionais do sector, a renovação da frota pesqueira, e investimento na construção naval. O partido também entende que deve ser promovida uma ligação entre quem trabalha no mar e quem faz investigação sobre ele.

PUB

O anúncio foi feito pela própria coordenadora do partido, Catarina Martins, nesta sexta-feira, primeiro dia das jornadas parlamentares que decorrem no Algarve. A bloquista começou por considerar que “os pescadores sempre foram muito maltratados” em Portugal e que “o país não pode abandonar os sectores primários”. Aliás, o BE aproveitou o tema para tecer mais críticas à direita, que acusou de ter uma “posição preguiçosa” em relação ao sector e de nada fazer pela modernização das pescas.

Com o projecto de resolução, o BE pretende “proteger quem vive da pesca”, mas também “proteger o ambiente”. Porque ser pescador é uma “profissão de risco e mal paga”, Catarina Martins defende que se deve apostar na formação dos pescadores e garantir a ligação entre quem trabalha no mar e quem investiga sobre este – tendo em conta questões ambientais, questões como as das quotas, entre outras. A deputada sublinhou ser também necessário renovar a frota pesqueira, para que os pescadores não continuem a “trabalhar sem condições”, e investir no sector da construção naval.

PUB

No projecto de resolução, que recomenda ao Governo que tome medidas de apoio à pesca e à gestão sustentável dos recursos marítimos nacionais, pode ler-se ainda, entre muitas outras propostas, que deve ser criado um balcão único ou similar para pedidos de registo, processamento e alteração de documentação para as embarcações e que se deve rever, em baixa, os custos das taxas e emolumentos aplicados ao sector das pescas, particularmente às pequenas embarcações.

PUB

PUB