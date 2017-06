Pedro Rodrigues: “Estou empenhado numa alternativa para unir o PSD-Lisboa”

O ex-líder da JSD e crítico de Passos Coelho, Pedro Rodrigues, mostra-se “estupefacto” com o timing escolhido para a marcação de eleições para a distrital de Lisboa do PSD e diz que está empenhado em encontrar uma solução para unir o partido em Lisboa, mas não se assume como candidato à comissão política da estrutura.

“Estou empenhadíssimo em construir uma alternativa para unir o partido em Lisboa e em restaurar a confiança dos portugueses no PSD para mudar o país e combater a geringonça”, afirmou ao PÚBLICO Pedro Rodrigues, que é visto como um possível adversário de Pedro Pinto – apoiado pela direcção nacional do PSD – na corrida pela liderança da distrital de Lisboa.

O ex-líder da JSD não assume a candidatura às eleições da distrital marcadas para 1 de Julho depois de o actual líder, Miguel Pinto Luz, se ter mostrado indisponível para prolongar o mandato para lá de 20 Junho e até às autárquicas como era esperado. Esta convocação inesperada de eleições para a comissão política distrital surpreendeu muitos sociais-democratas. “Estou completamente estupefacto com as eleições na distrital em pleno processo eleitoral autárquico com o conhecimento do líder do partido e sem que ele tome posição”, afirmou.

O ex-deputado e membro do gabinete do antigo ministro Miguel Poiares Maduro já concorreu em 2013 à liderança da distrital, numa lista em que o antigo governante Nuno Morais Sarmento era candidato à mesa da Assembleia da distrital. Essa lista perdeu para a candidatura que era liderada por Miguel Pinto Luz e por Pedro Pinto, eleito presidente da mesa da Assembleia distrital. Pedro Pinto, figura muito próxima de Passos Coelho, é o único candidato assumido até agora à comissão política da distrital.

Pedro Rodrigues critica ainda a posição assumida por Pedro Pinto: “Quando diz que a sua prioridade [como candidato] são as legislativas não posso deixar de repudiar. Atirar a toalha ao chão nesta fase é um erro crasso. O nosso propósito e objectivo deve ser ganhar as autárquicas”.

Pedro Pinto confirmou esta terça-feira a candidatura à distrital, depois de ter recebido o apoio da JSD e dos TSD em Lisboa assim como a “maioria” das secções e actuais presidentes de câmara da região.

