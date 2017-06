BE quer repor cortes na saúde e educação e vai interpelar os ministros

A meta está definida e é para o Governo ter em conta já nestas negociações do Orçamento do Estado: o Bloco de Esquerda quer que seja resposto o investimento que foi cortado no Serviço Nacional de Saúde (SNS), durante os anos da troika. Nas jornadas parlamentares que decorrem no Algarve, o líder parlamentar Pedro Filipe Soares acusou o executivo de António Costa de não investir o suficiente nem na saúde, nem na educação.

“Queremos no próximo dia 21 de Junho interpelar o sr. ministro da Saúde, o sr.ministro da Educação, sobre as escolhas fundamentais que um Governo apoiado pelo BE deve ter na defesa dos serviços públicos, da escola, e do SNS”, disse o bloquista, depois de uma visita ao Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul (o Governo já disse que a instituição iria contar com mais enfermeiros).

Aquele centro, continuou, é um “espelho do que aconteceu no SNS” nos últimos anos, depois das políticas do Governo de direita e da intervenção da troika. O problema, diz o bloquista, é que o SNS ainda não recuperou “desses cortes no tempo da troika”. E o Governo actual, apoiado pelos partidos à esquerda, não tem feito o necessário investimento para reverter essa situação, acusou ainda o líder parlamentar, sublinhando mesmo que “o envio de utentes para o privado tem aumentado quer para tratamentos, quer para exames” e que há menos profissionais de saúde agora do que em 2011.

Apesar de estar já a pensar no próximo orçamento, Pedro Filipe Soares também exige o cumprimento de medidas que foram acordadas no anterior, como o recrutamento extraordinário de enfermeiros.

