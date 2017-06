BE: Parar o empobrecimento do país “é uma reforma importantíssima”

No discurso de abertura das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, a coordenadora Catarina Martins respondeu às vozes da direita que insistem em afirmar que faltam reformas estruturais no país. Ao contrário do que tem dito a direita, a bloquista insiste que “não é verdade” que não estejam a ser feitas “alterações de fundo da economia”: “Parar com o empobrecimento do país é em si uma reforma importantíssima”, disse.

PUB

Catarina Martins aproveitou, aliás, para falar do estudo apresentado pelo Governo sobre o salário mínimo para defender que aumentá-lo trouxe benefícios à economia: aumentou a criação de emprego, fez “pressão positiva de valorização de todos os salários”, e combateu as desigualdades. “Estudo apresentado pelo Governo desmente tudo o que foi dito pela direita”, disse Catarina Martins.

PUB

PUB