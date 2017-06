cartas ao director

Jardim Poente ao CCB

O CCB deve abandonar a ideia de construir um hotel onde já há dois, a sua missão não é imobiliária nem hoteleira. A Poente do CCB há um terreno com três parcelas: CCB, ex-JAE e EGEAC, que se estende até ao jardim da Torre de Belém e abarca os pavilhões azuis (agora com a colecção Julião Sarmento) , o convento do Bom Sucesso e a ruína expectante da fábrica do Bom Sucesso. Espera a construção do Jardim Poente, ligado a uma futura estação da CP-Lisboa/Metro em Pedrouços-Bom Sucesso (onde houve a primeira e histórica estação da linha de Cascais). A rua Lagoa Henriques, que dá unidade ao local, era já prevista nos projectos a concurso para o CCB. Temos de acabar com o método de cada um puxar para seu lado, haja quem dê unidade ao conjunto.

Artur Carvalho, Lisboa

Defesa do Ambiente

Quando olhamos o mundo que nos rodeia e nos deparamos com acontecimentos que colocam em causa o bem-estar dos seres humanos, nesta que é a nossa casa comum, somos obrigados a perguntar a nós próprios, qual é o nosso papel perante a sociedade e aqueles que nos rodeiam, e qual a resposta válida que vá de encontro às suas expectativas.

O acordo de Paris sobre as alterações climáticas, deveria unir todos os povos num objectivo comum, mas lamentavelmente, aqueles que tem discursos capazes de captar a atenção das massas, e que deveriam dar os melhores exemplos, são muitas vezes, são muitas vezes os primeiros a defraudar os cidadãos, quando as bandeiras que defendem, são as que geram discórdia.

Não se entende muito bem como é que pessoas cujos discursos revelam alguma insensatez, conseguem ocupar lugares de relevo mundial, como acontece com o actual inquilino da casa branca, cuja eleição envolta em polémica, não é garantia de estabilidade, da salvaguarda das questões ambientais e da paz no mundo, porquanto a sua actividade empresarial, pode decorrer de negócios que importa salvaguardar, independentemente do maleficio que os mesmos possam causar ao meio ambiente.

Não é sensato que o Presidente dos Estados Unidos da América queira retirar aquela nação do acordo de Paris, seja sobre que pretexto for, podendo a partir do momento em que saia do acordo, fazer o que bem lhe apetecer, sem olhar a meios, dando maior relevância à continuidade de negócios e industria que pode enriquecer uns, mas vai com certeza empobrecer-nos a todos, quando os valores que defendemos estão desencontrados com aqueles que se julgam os donos do mundo, mas não dão os melhores exemplos.

Américo Lourenço, Sines

