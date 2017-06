Olisipíadas 2017 terminam com recorde de inscrições

As competições finais da terceira edição das Olisipíadas, promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa e pelas juntas de freguesia, realizam-se este fim-de-semana no Estádio Universitário de Lisboa. O evento desportivo, que decorre anualmente desde 2015, foi organizado no âmbito da candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 e abrangeu crianças residentes de toda a cidade, entre os 6 e os 14 anos.

PUB

Passada a fase local do evento desportivo, que decorre desde Janeiro, estão apurados os representantes de cada freguesia que vão disputar a vitória na fase final. As competições terão lugar nos dias 3 e 4 de Junho, onde funcionarão, em paralelo, actividades gratuitas para as famílias.

PUB

“As Olisipíadas pretendem promover um estilo de vida cada vez mais saudável junto dos mais novos”, explica ao PÚBLICO Jorge Máximo, vereador do Desporto da CML.

De acordo com o vereador, o número de inscrições cresceu 40% relativamente ao ano passado e mais de 80% dos participantes não pratica desporto federado. “As mais de 12 mil inscrições [face às 10 mil que se esperava] mostram que estamos a consciencializar os pais e filhos de que há aqui uma oportunidade de se inserirem no desporto e ficarem a conhecer a cidade”, conta Jorge Máximo, que diz estar surpreendido com os resultados das Olisipíadas. “Superou as minhas expectativas”, acrescenta.

Desta edição, fizeram parte da competição 13 modalidades e estiveram envolvidas 132 entidades e mais de 400 técnicos.

A inclusão de novas modalidades e o alargamento da idade mínima de participação foram algumas das novidades da terceira edição do evento. O karaté assumiu oficialmente um lugar no quadro competitivo. Os jogos incluíram ainda modalidades adaptadas a pessoas com deficiência — atletismo, boccia, goalball e natação. Organizaram-se também quatro actividade onde o objectivo era que os pais e avós se juntassem às crianças — atletismo, natação, ténis de mesa e xadrez. Em experimentação, durante a final, vão estar também novas modalidades como slide, escalada e ténis.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Este evento tem como objectivo primordial envolver a cidade de forma global”, esclarece Jorge Máximo.

A iniciativa abriu portas em 2015, inspiradas nos jogos de desporto promovidos na cidade de Lisboa até à década de 80. Em 2016, o presidente da Câmara, Fernando Medina, afirmava que os jogos tinham conquistado “um lugar no calendário” da cidade.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB