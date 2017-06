Governo lança concurso para modernizar estação de Coimbra B

A estação ferroviária de Coimbra B vai ser modernizada. O anúncio foi feito pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, em Coimbra, no mesmo dia em que percorreu os municípios da Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra para apresentar o Sistema de Mobilidade do Mondego.

“Hoje mesmo lançámos o concurso do projecto da modernização da estação de Coimbra B”, afirmou Pedro Marques. O ministro refere que o valor, “uma primeira estimativa”, ultrapassa os 10 milhões de euros e aponta para um horizonte de três anos e meio para a conclusão da obra.

A reabilitação de Coimbra B, ou Estação Velha, como é também conhecida na cidade, é uma reivindicação antiga do presidente da autarquia de Coimbra, Manuel Machado. Antes de o ministro falar na sessão de início de tarde desta sexta-feira, o autarca tinha apontado para esse mesmo aspecto.

A implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego implica a desactivação da estação ferroviária mais central, a Estação Nova, na Baixa da cidade. A ligação entre a Baixa e Coimbra B passará a ser assegurada pelo sistema de metrobus que o governo quer instalar para substituir o projecto do Metro Mondego.

A nova proposta implica que tanto a ligação entre Coimbra e a Lousã, como a circulação entre a Baixa e os Hospitais passem a ser feitas por autocarros eléctricos, num sistema que tem um custo estimado de 90 milhões. Segundo as contas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Sistema de Mobilidade do Mondego pode ser instalado num espaço de três anos e meio, prazo com que o ministro se comprometeu.

