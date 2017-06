Nas suas malhas caíram os peixes, agora formam arte. As redes de pesca são as novas rendas de bilros

Há quatro séculos que pelas mãos das rendilheiras de Vila do Conde passam os fios que dão forma a pormenorizados desenhos. Estas artesãs são, muitas vezes filhas, netas, bisnetas de outras tantas que, como elas, se dedicaram de corpo e alma às rendas de bilros e já fizeram arte com os mais variados materiais. Agora chega a vez das redes de pesca, que já foram ao mar e agora regressam para dar corpo - e tema - a uma antiga tradição.

Maria da Guia não é nova nestas andanças. Todos os dias tem um lugar à sua espera no Museu das Rendas de Vila do Conde, onde corta, enrola e cruza os vários bilros, instrumentos de madeira, que estão cuidadosamente colocados numa almofada em cima das suas pernas.

É um trabalho que faz desde os quatro anos, quando começou a aprender a fazer rendas de bilros, na antiga Escola de Rendas de Vila do Conde. A mãe era rendilheira e as irmãs também chegaram a trabalhar na área, mas só ela é que deu continuidade ao trabalho. “É a minha vida. Nunca conheci mais emprego nenhum a não ser este. Sou uma apaixonada pela renda”, conta, sem tirar os olhos do trabalho.

Agora, com 66 anos e a confiança de quem já teve muitos projectos em mão, Maria diz não existir nenhum fio que não consiga trabalhar. Já usou cobre, prata, lã e nos últimos meses são os fios de pesca que lhe passam pelas mãos.

As rendilheiras de Vila do Conde estão a transformar o material utilizado na pesca e no arranjo das redes em rendas de bilros. Para quem não imaginava que isto fosse possível, provou-se o contrário. Fazer novas rendas com velhos fios é um trabalho minucioso, que “dá muitos calos, mas que resulta”.

Ter o mar como inspiração

Eugénia Cunha, responsável pelos desenhos e pela coordenação do projecto, quis retratar duas das maiores tradições de Vila do Conde: as rendas de bilros e o mar. Para a autora, é um trabalho moderno, “profundamente sentido e cuidado”, que pretende preservar o património cultural e sensibilizar o público para a protecção dos oceanos. “Isto é um património que passa de geração em geração, de avós para filhas, de filhas para netas e é esse o foco principal do nosso projecto”, afirma.

A ideia de utilizar material de pesca surgiu naturalmente. “Procurei alguma matéria que me fizesse bem à alma. Havia os fios que se podiam retirar do mar, pensei nos que estão nas Caxinas que estavam inutilizados, que iam para o lixo”, diz Eugénia Cunha. O projecto passou para o papel e tornou-se realidade através da renda.

Nas almofadas onde as rendilheiras trabalham, vêem-se desenhos de algas de todas as formas porque “o mar é a inspiração”, não fossem as Caxinas um dos maiores núcleos piscatórios do país. As rendilheiras estão em terra e a sua história está ligada ao mar. Em tempos passados, no Inverno, quando o mar afastava os homens, era o dinheiro ganho com a venda de renda de bilros que sustentava o lar do pescador.

Para Maria da Guia é como revisitar o passado. “O meu pai era pescador e costumava fazer as suas próprias redes. Trabalhar com estes fios é uma grande alegria porque fui buscar o meu passado de criança, a ver o meu pai a trabalhar”, recorda, ao mesmo tempo que trabalha com cuidado o desenho na almofada.

O desafio foi proposto pela Câmara Municipal de Vila do Conde e foi aceite com entusiasmo pelas rendilheiras. Para todas, é um trabalho que incentiva à inovação e que serve para motivar os mais jovens a conhecerem a actividade e perceberem que modernidade e tradição podem caminhar lado a lado.

Uma arte que não se desaprende

Vila do Conde e Peniche são as duas cidades portuguesas que trabalham em rendas de bilros. Em terras vila-condenses é uma tradição que perdura e tenta encontrar mais pessoas que a queiram abraçar. Quem já faz parte da mobília continua a trabalhar, com cada vez mais rapidez e destreza.

Ao fundo do corredor, mesmo ao lado da janela com vista para o jardim, está mais uma Maria: Maria da Lapa, a rendilheira mais antiga. Acabou de chegar e já está a trabalhar num pano para a mesa de jantar. Nas mãos leva os 79 anos de trabalho, e na memória os projectos que fez.

Quando era criança, via as vizinhas a trabalhar as rendas à porta de casa e a curiosidade falou mais alto. “Eu fugia de casa para ir para a beira delas e sempre disse que queria ser rendilheira”, conta. Ao contrário de muitos casos, o gosto não veio de família. A avó queria que seguisse as suas pisadas como costureira, “mas a renda foi o que ficou”.

Agora não está à porta de casa, mas à entrada do museu, que também é uma escola para os mais pequenos. É ali que diz encontrar o conforto e distracção que precisa. “As minhas colegas perguntam-me quando é que eu deixo isto para ir ao café com elas, mas eu não vou, só vou depois. Prefiro vir para aqui”, explica, entre sorrisos.

Já para Maria Isalinda, o som dos bilros são música para os seus ouvidos. Aprendeu a rendilhar com cinco anos. Teve algumas interrupções, mas a renda ficou sempre lá. “Isto é uma coisa que se aprende e nunca mais se esquece. Tinha sempre uma almofada em casa. É um bichinho que nos fica para sempre”, conta. A toalha que está agora a fazer vai ser levada para a Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde, uma das formas de mostrar o trabalho que é feito.

A estas rendilheiras juntam-se muitas outras que, todos os dias, entram no Museu de Vila do Conde para colocar os seus sonhos na renda. O resultado final do projecto com os fios de pesca vai ser apresentado este sábado, dia 3, no Desfile de Moda Bilros 2017, pelas 21h30 na Praça Vasco da Gama. Enquanto o fio não acaba, as rendilheiras continuam a manusear os bilros, cantam juntamente com eles e trazem o mar à terra.

