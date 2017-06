Quem leu a peça jornalística do passado dia 20 de Fevereiro intitulada “Feira do Cavalo: Junta da Estrela e empresários andam aos'coices’” ficará muito longe da verdade que envolve a suposta polémica. Importa por isso repor a verdade, não o “diz que disse”.

A verdade que factos e documentos atestam e que comprovam as duas seguintes evidências: a Junta de Freguesia da Estrela cumpriu com todas as suas obrigações; e a Feira do Cavalo é uma iniciativa da Junta de Freguesia da Estrela que teve como objetivo promover um evento diferenciado dos eventos tradicionais que ocorrem na cidade de Lisboa, servindo como montra do que melhor se faz em Portugal.

Começando pelo princípio e pela titularidade da ideia.

Começa-se por aqui exatamente para explicar ao leitor surpreendido que toda a história rocambolesca descrita na peça jornalística é um conjunto de falsidades e ataques infundados ao carácter do Presidente de Junta de Freguesia da Estrela, por parte da Zebra Vaidosa, porque este se recusou a ir além do que tinha sido acordado com esta.

Não temos dúvida de que o jornalista esteve em todo este processo de boa fé, mas parece-nos também claro que foi induzido em erro pelas fontes que consultou - e que desta forma o Público foi enganado.

Quem acompanha o nosso trabalho facilmente reconhecerá que, nestes quatro anos, temos desenvolvido inúmeras iniciativas e dinâmicas "fora da caixa" para a comunidade que servimos, e na iniciativa da Feira da Cavalo também está visível essa marca de trabalho.

Por isso só por manifesta má fé e vontade de desinformar vêm agora querer por isso em causa, até porque podemos assegurar que existe uma comunicação que nos foi enviada por um dos senhores que agora diz ao jornal que o evento é ideia dele, onde ele reconhece a Junta como titular da ideia, descrevendo a Junta como “mentor/criador deste projecto”. Este é um dos documentos que apresentaremos em sede própria.

E qual era o compromisso da Estrela?

A Junta de Freguesia acordou um valor para este evento que foi honrado e os pagamentos foram feitos, conforme acordado, em Agosto de 2016 e em Setembro de 2016.

Então e esse dinheiro era para pagar a fornecedores?

Não! Era o investimento acordado para contratar os serviços Zebra Vaidosa para a organização deste evento.

Houve mudança de atitude do Presidente de Junta relativamente aos compromissos?

Nunca. Importa aqui esclarecer que, desde o início que o Presidente de Junta, documentalmente, alertou para que não se imputassem à Junta custos e despesas que esta não assumira em momento algum. A Comunidade da Estrela não paga nem deve pagar as contas das cervejas dos outros.

Mais uma vez, temos provas documentais que apresentaremos em sede própria.

E para o Tribunal decidir ou é para procurar manchar a atividade da Junta de Freguesia?

Que a Zebra Vaidosa se pronunciasse com falsidades e com acusações sem fundamento é algo que não nos surpreende, já que nunca existiu por parte da Zebra Vaidosa vontade real de resolver isto em tribunal e apenas tentar manchar o trabalho desenvolvido pela Junta com outros objetivos que não os que conduzam à real resolução jurídica desta situação.

Aguarda-se há seis meses que seja concretizada a ameaça e que possamos esclarecer em tribunal toda esta situação porque até agora só existem ameaças e tentativas de denegrir a imagem da Junta de Freguesia (e do seu Presidente) na opinião pública.

Ameaças essas que começaram cedo, sendo a primeira escrita por um dos senhores que desmente o Presidente da Junta, em novembro de 2016 (há mais de quatro meses) onde ameaça que caso a Junta não aceitasse os novos termos deles “(...) toda a informação irá ser reunida e será enviada a meios de comunicação e imprensa (...)”.

Continua depois esta ameaça, que temos por escrito na nossa posse, insinuando o envolvimento de uma agência de comunicação, que teria prestado apoio ao evento, inclusivamente nomeando o responsável dessa agência de comunicação numa clara tentativa de intimidação.

Por decoro, respeito e sentido de responsabilidade não iremos aqui nomear nem a agência nem o responsável. Acreditamos que foram envolvidos nestas ameaças à revelia.

Aliás, importa destacar que essas ameaças se mantiveram acabando por entrar num registo concreto, quando um desses senhores nos comunica, a 18 de janeiro de 2017, e mais uma vez por escrito:

“(...) fomos contactados por um jornalista, que pertence a um meio de comunicação social bastante conhecido. Este jornalista encontra-se a realizar um trabalho prévio às eleições autárquicas e do qual está em fase de desenvolvimento uma investigação (…)”.

E continua dizendo que:

“(...) venho por este meio deixar uma última oportunidade de resolver esta situação (...), caso esta postura se mantenha igual, iremos reunir na 6a Feira, dia 20 de janeiro, com o jornalista (...)”.

Aqui a tentativa da Zebra Vaidosa de intimidação com uma campanha negativa que teria como objetivo ter consequências negativas nas eleições autárquicas, nem chega a ser dissimulada de tão evidente que se apresenta.

Ainda assim o Presidente da Junta não se deixou intimidar pela ameaça política de publicidade negativa.

No dia 6 de fevereiro fomos contactados pelo jornalista do jornal Público. No dia 20 de fevereiro saiu o artigo.

Então e a revolta dos fornecedores da Feira do Cavalo contra a Junta de Freguesia?

Ora, na sequência da rejeição de responsabilidade por parte da Junta, e por indicação da Zebra Vaidosa, fomos contactados por vários fornecedores afirmando ter contrato com a Zebra Vaidosa e confirmando que o seu entendimento era que a dívida era com a Zebra Vaidosa. Também temos documentos enviados pelas empresas a constatar isso mesmo.

Porém, o artigo só fala em dois: uma empresa indicada pelos serviços da Câmara para fazer um transporte; e a Flamingo Boémio, que foi criada por um anterior colaborador da Zebra Vaidosa numa data após a decisão de se avançar com a Feira do Cavalo, curiosamente tendo sido este o seu primeiro evento.

Então como é possível que “Todos desmentem Newton”?

Não se podem desmentir factos publicamente ocorridos: a Feira do Cavalo aconteceu, com a cedência gratuita do Porto de Lisboa e com o envolvimento institucional da Câmara Municipal da Golegã. A data para o evento foi escolhida pela CMG e pela Zebra Vaidosa, não pela JFE.

Obviamente, tudo isto só seria possível se existisse um acordo que validasse estes envolvimentos, facto que nunca o Presidente da Golegã ou os responsáveis do Porto de Lisboa poderiam desmentir, como não o fizeram.

A Junta de Freguesia, a CM Golegã e a APL têm consigo esses documentos e têm consigo as trocas de correspondência que originaram esses documentos.

Reforça-se que seria impossível que estas três entidades estivessem envolvidas a não ser através de uma formalização desse entendimento. Essa formalização tem de ser protocolar. Ponto.

Em suma, o evento ocorreu e a parceria só pode ser formalizada através de um protocolo entre as instituições, que existe.

Assim, lamentamos que se esteja a por em causa o trabalho de uma autarquia com base nas afirmações de senhores que só se mostram nervosos porque a calma está com quem detém a verdade e os factos, suportados por documentação: a Junta de Freguesia da Estrela.

Por fim, verificamos também que alguns membros da Assembleia de Freguesia do Partido Socialista continuam a dar informações incorretas aos jornais, e neste caso ao Público, e com isso tentar induzir o público em erro.

É lamentável, por exemplo, que não tenham informado o jornal de que o Presidente da Junta de Freguesia convidou as forças políticas para uma reunião de esclarecimento, seguindo as melhores práticas institucionais, e o Partido Socialista inexplicavelmente recusou.

Têm por isso, tanto a Junta de Freguesia como o seu Presidente, atuado com a maior retidão e com a vontade máxima de esclarecer todas as forças políticas.

Esperamos que este esclarecimento coloque um ponto final numa polémica que na realidade, como fica demonstrado, nunca o foi.

Luís Pedro Alves Caetano Newton Parreira

Presidente da Junta de Freguesia da Estrela

Nota de Direcção:

Tanto as perguntas como as respostas acima publicadas são da autoria do presidente da Junta de Freguesia da Estrela

