Detectadas falhas nas contas dos independentes em Matosinhos

O movimento independente de Guilherme Pinto, vencedor das autárquicas de Matosinhos em 2013, "não entregou" à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos as contas das uniões de freguesia do concelho, previstas por lei, revela um relatório daquele organismo. Olhando para os concelhos da Área Metropolitana do Porto onde a ECFP assinala a existência de candidaturas de grupos de cidadãos, a Lusa contabilizou 25 movimentos independentes que "não entregaram" as contas relativas aos gastos com a campanha eleitoral para as freguesias em 2013, omissão que, nos termos da lei, pode levar à aplicação de coimas aos mandatários financeiros das candidaturas.

A informação está disponível na página da Internet da ECFP, na rubrica "Contas da Campanha Eleitoral - Grupos de Cidadãos", que discrimina por concelhos a apresentação de contas da campanha eleitoral de movimentos independentes nas autárquicas de 2013. No município de Matosinhos, o "Grupo de Cidadãos Eleitores Guilherme Pinto Por Matosinhos", que se apresentou na corrida eleitoral à Câmara e saiu vencedor, "não entregou" à ECFP as contas das quatro Uniões de Freguesia do concelho.

A ECFP assinala que o mesmo aconteceu no Porto com a candidatura independente de Rui Moreira (que apresentou candidatos à Câmara e às freguesias) e com mais 23 movimentos independentes da Área Metropolitana do Porto, estes últimos apenas candidatos a freguesias. A candidatura independente de Rui Moreira esclareceu à Lusa que entregou "as contas individualizadas e discriminadas" das freguesias da cidade e apenas não abriu sete contas bancárias para cada uma, o que "em nada influencia a subvenção estatal" de financiamento das campanhas eleitorais.

Nos termos da lei, após a auditoria da ECFP (que inclui um período de contraditório por parte das candidaturas), o Tribunal Constitucional (TC) tem de emitir um acórdão sobre o assunto, aplicando sanções ou remetendo para o Ministério Público eventuais infrações ou omissões previstas na lei de Financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais.

A Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, de financiamento dos partidos políticos, prevê que, em casos de "não discriminação de receitas e de despesas", os "mandatários financeiros [...], os primeiros candidatos de cada lista e os primeiros proponentes de grupos de cidadãos eleitores [candidaturas independentes]" sejam "punidos com coima mínima no valor do IAS - Indexante de Apoios Sociais - e máxima no valor de 80 vezes o valor do IAS".

A mesma legislação refere que "os mandatários financeiros são responsáveis pela elaboração e apresentação das respectivas contas de campanha" e que "o primeiro proponente de cada grupo de cidadãos eleitores candidatos a qualquer ato eleitoral são subsidiariamente responsáveis com os mandatários financeiros".

De acordo com a lei de financiamento dos partidos políticos, "em eleições para as autarquias locais, têm direito à subvenção os [...] grupos de cidadãos eleitores que concorram simultaneamente aos dois órgãos municipais e obtenham representação de pelo menos um elemento diretamente eleito ou, no mínimo, 2% dos votos em cada sufrágio".

Segundo os dados recebidos pela ECFP relativos às autárquicas de 2013, em Vila do Conde não entregaram à ECFP as contas das freguesias cinco candidaturas distintas: o "Grupo de Cidadãos Eleitores Guilhabreu Unido", o "Movimento do Cidadão por Guilhabreu", a "Lista Independente de Fornelo e Vairão", o "Movimento Independente Retorta Tougues" e o grupo de cidadãos "União por Touguinha e Touguinhó".

O mesmo aconteceu em seis freguesias de Penafiel, com o grupo de cidadãos "Unidos por Croca", o "Juntos por Duas Igrejas", o "Movimento Independente Servir Fonte Arcada", o "Movimento Renovador Independente", o grupo de cidadãos "Unidos por São Mamede" e o grupo "Unidos por São Martinho". Em Vila Nova de Gaia, o Grupo Renovador Independente por Grijó/Sermonde, "não entregou" à ECFP as contas da União de Freguesias de Grijó e Sermonde.

Na Maia, não entregaram contas das freguesias o grupo de cidadãos "Juntos pelo Castêlo", o movimento independente "Vila de Moreira" e os "Independentes por Vila Nova da Telha". Em São João da Madeira, o "Grupo de Cidadãos Eleitores SJM Sempre", que também concorreu à Câmara Municipal, "não entregou" as contas da freguesia homónima. No município de Arouca, tal aconteceu com quatro grupos de cidadãos: "Lista Independente pelo Futuro de Fermedo", "Lista Independente por Mansores, "Unir São Miguel do Mato" e "Unidos por Tropeço".

O grupo de cidadãos "Unidos por Laúndos" e o "Rates Acredita", candidatos no concelho da Póvoa de Varzim, também não entregaram as contas das freguesias. Em Valongo, as contas da União de Freguesias de Campo e Sobrado não foram entregues pelo "Grupo de Cidadãos Eleitores Unidos por Campo e Sobrado". Quanto ao concelho de Santo Tirso, não entregaram as contas das freguesias os grupos de cidadãos "Água Longa É de Todos", "Independentes Todos por Negrelos", "Lista Independente de Roriz" e "Carreira Refojos Independentes".

Em Santa Maria da Feira, não foram apresentadas as contas de duas das cinco freguesias com candidaturas independentes: a ECFP assinala a omissão do "Movimento Independente de Fiães" e do "Movimento Cívico Somos Feira". De acordo com as informações disponibilizadas pela ECFP sobre os concelhos da Área Metropolitana do Porto, não há nada a assinalar nos concelhos de Gondomar, Espinho e Oliveira de Azeméis.

