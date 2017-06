Câmara de Matosinhos vai demolir casa ilegal em zona de domínio público marítimo

A Câmara Municipal de Matosinhos vai demolir, na próxima segunda-feira, uma habitação ilegal em área de domínio público marítimo, na Avenida da Praia de Angeiras, tendo a família já sido realojada, referiu esta sexta-feira a autarquia.

"A demolição, a última das operações previstas em área de domínio público marítimo no Norte do concelho, cumpre mais uma etapa na execução do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Caminha-Espinho, no âmbito do qual cerca de uma dezena de imóveis construídos ilegalmente foram já removidos", salientou, em comunicado enviado à agência Lusa.

A destruição da habitação, onde vivia uma família que já foi realojada, permitirá a renaturalização dos terrenos em área dunar e a requalificação futura da área envolvente, nomeadamente com a criação de um pequeno parque de estacionamento de apoio à nova concessão prevista no futuro POOC, que continua em revisão, salientou.

O projecto de requalificação da orla costeira de Matosinhos implicou, até ao momento, um investimento de 50 milhões de euros, o maior a nível nacional nesta área, acrescentou este município do Distrito do Porto.

A demolição da casa, agendada para as 12h de segunda-feira, é uma intervenção de valorização ambiental, incluída no projecto de requalificação da frente marítima e marca o início do Mês do Ambiente de Matosinhos, no âmbito do qual, e até 8 de Julho, estão previstas várias iniciativas.

No âmbito do Mês do Ambiente de Matosinhos estão previstas cerca de 30 actividades de promoção e educação ambiental, entre as quais operações de limpeza das margens do rio Leça, oficinas de culinária sustentável e de agricultura biológica, apresentação de um parque para cães, repovoamento de espécies terrestres e marítimas, campanhas de promoção de adopção animal, apresentação do Corredor Verde do Leça, cerimónia de hastear das bandeiras azuis nas praias do concelho e inauguração de uma casa inteligente.

