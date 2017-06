Seferovic oficializado no Benfica por cinco épocas

O Benfica confirmou nesta sexta-feira a contratação de Haris Seferovic, avançado que terminou contrato com o Eintracht Frankfurt e chega a Lisboa a custo zero. O internacional suíço, de 25 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas.

"Gosto de marcar golos. Sou um avançado, mas quando posso fazer assistências também faço. Quero é ganhar jogos", assinalou em declarações à BTV, referindo-se depois ao Benfica como "um grande clube, com muitos adeptos". "Estou muito orgulhoso por estar cá", acrescentou.

Seferovic já estava há muito debaixo de olho dos responsáveis da Luz, que não enjeitaram a possibilidade de convencer o possante avançado, assegurando um reforço importante a custo zero. "É um grande estádio, com adeptos muito bons, que criam um excelente ambiente, pelo que ouvi dizer. Vi um vídeo depois do campeonato, havia muita gente no centro da cidade", descreveu.

O avançado, que se estreou como sénior no Grasshopers e passou mais tarde por Fiorentina, Neuchâtel Xamax, Lecce, Novara e Real Sociedad, alinhou no futebol alemão nas três últimas temporadas, com 19 golos neste período ao serviço do Eintracht Frankfurt.

Depois de rubricado o contrato até 2022, Seferovic regressa à concentração da selecção da Suíça (pela qual soma 40 jogos e oito golos), que no dia 9 enfrenta a selecção das Ilhas Feroé num grupo de qualificação para o Mundial 2018 que também incluiu Portugal.

