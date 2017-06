Sai o Novo Banco e José António dos Santos reforça peso na SAD do Benfica

O Novo Banco deixou de ser um dos accionistas da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do Benfica. Num comunicado enviado nesta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os "encarnados" deram conta da venda das 1.832.530 acções ordinárias que a entidade bancária detinha na sociedade e que foram alienadas por José António dos Santos, presidente do Grupo Valouro, que reforça assim a sua posição na estrutura do clube.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 2.º do Regulamento da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários nº 5/2008, que recebeu, no passado dia 31 de Maio de 2017, o seguinte comunicado do Novo Banco, S.A.: “O Novo Banco, S.A., informa que deixou de deter qualquer participação no capital social da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD na sequência da celebração, no dia 25 de Maio de 2017, de um contrato de compra e venda de ações relativo a 1.832.530 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 7,97% do capital social e direitos de voto da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, numa operação fora de bolsa, pelo de EUR 1,05 por acção, tendo a liquidação financeira ocorrida no dia 26 de Maio de 2017.”

Nesse mesmo dia, o accionista José António dos Santos confirmou, também em comunicado, a aquisição do total das acções em causa, "ordinárias, escriturais e nominativas". Na prática, esta operação traduz-se num reforço da posição do líder do Grupo Valouro (uma unidade do sector agro-alimentar especialmente dedicada à produção de rações e à avicultura) no capital da SAD do Benfica. Depois de uma outra operação de compra de acções em Março, na altura em que o grupo Somague também deixou de ter participação na estrutura, o empresário passa agora a deter um total de 2.922.387 acções, correspondentes a 12,7% do capital social da sociedade.

