Fernando Santos quer aproveitar jogo com Chipre para dar ritmo a jogadores

O seleccionador português, Fernando Santos, afirmou esta sexta-feira que o particular frente ao Chipre vai servir sobretudo para preparar o duelo com a Letónia, de qualificação para o Mundial de 2018, e dar ritmo a alguns futebolistas que já estiveram de férias.

"Queremos dar alguma competição a jogadores que estão praticamente parados há 15 dias. Vamos dar ritmo a uns, a outros nem tanto. Sem este jogo, haveria jogadores que iriam chegar ao jogo com a Letónia com três semanas sem competir e isso seria perigoso", afirmou Fernando Santos.

O técnico de 62 anos falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Chipre, que vai decorrer no Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota.

"Temos que estar concentrados, fazer um bom jogo e ganhar. Isso é importante para nós. O Chipre sabe jogar, ao contrário do que parece. Os jogadores ganham uma motivação extra ao defrontar Portugal, por ser campeão europeu, mas também por estes jogos terem mais visibilidade. Querem mostrar-se. É uma selecção que trabalha muito e é rápida no contra-ataque", considerou.

Fernando Santos voltou a frisar que a participação na Taça das Confederações é tema "proibido" no seio da selecção nacional e que só vai começar a pensar na competição após o encontro em Riga. "A Taça das Confederações não interessa nada. Interessa-me é preparar bem o jogo com a Letónia e ganhar. Até lá, Taça das Confederações para mim zero", referiu.

Fernando Santos garantiu ainda que a reabertura do mercado de transferência não agita a equipa e os jogadores portugueses. "Os jogadores quando chegam preocupam-se exclusivamente com a selecção. Isso nunca afectou e não será agora que vai afectar", concluiu.

Depois do particular de sábado, que terá inicio às 16 horas, Portugal desloca-se a Riga, a 9 de Junho, para enfrentar a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial de 2018.

A selecção nacional, que é campeã europeia em título, vai, depois, participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de Junho a 2 de Julho, na Rússia.

