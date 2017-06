Quaresma regressa na próxima semana e poderá defrontar a Letónia

Fernando Santos afirmou esta sexta-feira que Ricardo Quaresma deverá voltar a treinar-se com a selecção portuguesa no início da próxima semana e poderá ser opção para encontro com a Letónia, de qualificação para o Mundial de 2018 de futebol.

"Se não estivesse lesionado, ainda estaria com o Besiktas, que vai jogar a última jornada do campeonato. Como está lesionado, solicitou fazer a recuperação com a selecção. Isso revela o estado de espírito deste grupo de trabalho. No início da próxima semana irá integrar os treinos, nada aponta o contrário", afirmou Fernando Santos, sem revelar qual o problema físico do extremo.

O seleccionador nacional falava aos jornalistas na Cidade de Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do particular de sábado com o Chipre.

Quaresma juntou-se aos trabalhos da selecção lusa na última terça-feira, mas ainda não efectuou qualquer treino devido a lesão.

Depois do particular com os cipriotas, que terá inicio às 16 horas, Portugal desloca-se a Riga, a 9 de Junho, para enfrentar a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial de 2018.

A selecção nacional, que é campeã europeia em título, vai, depois, participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de Junho a 2 de Julho, na Rússia.

