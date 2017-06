Djokovic e Nadal chegam aos” oitavos” por caminhos diferentes

Novak Djokovic e Rafael Nadal continuam a desbravar caminho no quadro de Roland Garros em direcção às meias-finais, onde muitos os esperam ver discutir entre si um lugar na final do torneio. Mas as exibições desta sexta-feira não podiam ser mais contrastantes: enquanto Djokovic levou mais de três horas para ultrapassar o inexperiente Diego Schwartzman, o espanhol dizimou o seu adversário, a quem concedeu somente um jogo!

PUB

“Não sei se joguei de forma perfeita, mas para mim foi importante ter sensações positivas diante de um adversário duro”, disse Nadal, após eliminar Nikoloz Basilashvilli (63.º), por 6-0, 6-1 e 6-0 – foi a 16.ª vez que o espanhol infligiu um 6-0 em Roland Garros. O georgiano ainda teve tempo para receber uma enorme ovação do público do court Philippe Chatrier, quando venceu o primeiro (e único) jogo, ao fim de 49 minutos. Nos oitavos-de-final, Nadal vai defrontar o compatriota Roberto Bautista Agut (18.º), vencedor do checo Jiri Vesely (57.º), por 6-3, 6-4 e 6-3.

Mais tarde, Djokovic voltou a realizar uma exibição irregular e só depois de Schwartzman (41.º) ganhar o terceiro set – e discutir com o árbitro português Carlos Ramos, que lhe infligiu um ponto de penalidade por conduta antidesportiva – é que impôs a sua maior solidez e experiência, perante o argentino, estreante numa terceira ronda de um torneio do Grand Slam. E pela primeira vez desde 2012, o sérvio recuperou de 1-2 em sets para somar mais uma vitória em Roland Garros, com os parciais de 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 e 6-1.

PUB

Pablo Carreño Busta (20.º) obteve o melhor resultado da carreira em torneios do Grand Slam, ao eliminar Grigor Dimitrov (11.º), por 7-5, 6-3, 6-4 e atingir os oitavos-de-final. O campeão do Millennium Estoril Open vai agora defrontar Milos Raonic, que beneficiou da desistência ao fim de 25 minutos (6-1, 1-0), de Guillermo Garcia-López, lesionado no joelho esquerdo.

Também David Goffin abandonou o court após torcer fortemente o tornozelo direito, permitindo que Horacio Zeballos vá agora jogar com Dominic Thiem, que dominou Steve Johnson, por 6-1, 7-6 (7/4) e 6-3.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No torneio feminino já se olha para o duelo dos oitavos-de-final entre Garbiñe Muguruza, campeã em título, e Kristina Mladenovic, a melhor tenista francesa da actualidade. Muguruza (5.ª) recuperou de 1-3 no set inicial com Yulia Putintseva (29.ª), para acabar por vencer, por 7-5, 6-2.

Mladenovic (14.ª), que este ano conquistou o seu primeiro título no WTA Tour e esteve em mais duas finais nas últimas semanas, viu Shelby Rogers (49.ª) liderar o derradeiro set por 5-2, mas igualou a 5-5 com um break em branco. A francesa de 24 anos virou-se para a sua equipa técnica com o indicador apontado à cabeça e, ao ganhar 25 dos últimos 33 pontos disputados, fechou o encontro de 2h46m: 7-5, 4-6 e 8-6.

Svetlana Kuznetsova (8.ª), Venus Williams, Samantha Stosur, Timea Bacsinszky e Jelena Ostapenko estão igualmente nos "oitavos".

PUB

PUB