Benfica vence FC Porto no Dragão Caixa no início da final

Num encontro em que o FC Porto esteve a esmagadora maioria do tempo na frente do marcador, foi o Benfica a sorrir no final, com um triunfo no pavilhão Dragão Caixa por 70-73. Com este resultado, os "encarnados" ficam em vantagem na luta pelo título de basquetebol, numa final que cairá para o lado daquele que obtiver três vitórias.

PUB

Entrou melhor o anfitrião no primeiro encontro da final do play-off, impondo-se no primeiro parcial por 19-13. Os "encarnados" responderam no segundo período (16-19) e no terceiro houve empate (22-22), mas a verdade é que só no arranque do derradeiro quarto o FC Porto se viu em desvantagem, concretamente a 57-59.

O Benfica aproveitou, então, o momento para, com mais ou menos dificuldade ir segurando essa margem, apostando - ao contrário do que sucedera até então - mais no jogo interior do que nos lançamentos longos. Depois de dois erros do FC Porto nos últimos lances (um dos quais um turnover), a equipa comandada por Carlos Lisboa segurou mesmo o triunfo.

PUB

Do lado do FC Porto, José Silva foi o melhor marcador, com 20 pontos, enquanto Nick Washburn conseguiu um duplo-duplo (10 pontos e 13 ressaltos), enquanto no Benfica o destaque vai para o base Tomás Barroso (16 pontos), seguido de Damian Hollis (14).

No domingo, às 19h, os dois rivais voltam a encontrar-se no Dragão Caixa, no Porto, para o segundo embate da final.

PUB

PUB