O concerto-surpresa, o single e o álbum dos Arcade Fire

Os canadianos Arcade Fire deram um concerto-surpresa ao início da noite desta quinta-feira, em Barcelona, no âmbito do festival Primavera Sound. Diz quem assistiu que foi toda uma nova experiência pelo inusitado da situação. À mesma hora em que noutros palcos acontecia uma série de concertos (Broken Social Scene, Solange, Elza Soares ou Zombies) o grupo acabou por oferecer um concerto num pequeno palco, em local não previsível, naquilo que acabou por constituir uma espécie de aquecimento para o espectáculo de sábado onde serão cabeças-de-cartaz e tocarão para cerca de 70 mil pessoas.

O concerto-surpresa foi o primeiro de uma longa digressão que vai realizar-se na Europa e Estados Unidos durante os próximos meses. Na abertura acabaram por tocar o novo single, Everything now (que é também o título do novo álbum), que possui uma sonoridade eufórica e que tem suscitado divisões na Internet, naturais desde que o grupo se transformou numa das forças maiores da indústria da música, deixando de ser apenas um projecto de culto minoritário. O novo álbum foi produzido pelo francês Thomas Bangalter, dos Daft Punk, e pelo inglês Steve MacKey (Pulp), com co-produção de Marcus Dravs.

O álbum, que já se encontra disponível em pré-venda, será editado em vários formatos (CD e vinil) e vão ser produzidas 20 edições diferentes em termos de “artwork”. Cada uma terá o nome do disco, em 20 idiomas diferentes, incluindo a portuguesa. O novo álbum será lançado a 28 de Julho pela nova editora que agora acolhe o grupo canadiano, a Columbia Records.

