O enorme avião do fundador da Microsoft saiu pela primeira vez do hangar

Stratolaunch é o nome da empresa fundada em 2011 pelo co-fundador da Microsoft Paul Allen e também do maior avião do mundo, cujas dimensões são semelhantes às de um campo de futebol.

PUB

A aeronave, que foi criada com o objectivo de ser lançada ao espaço, tem uma autonomia de voo de cerca 3700 quilómetros. O avião pretende transportar foguetes que sejam usados para colocar satélites em órbita.

O avião saiu pela primeira vez do hangar nesta quarta-feira – no deserto de Mojave, na Califórnia –, para a realização de testes de combustível, anunciou Allen no Twitter.

PUB

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W — Paul Allen (@PaulGAllen) 31 de maio de 2017

Num comunicado divulgado no site da empresa, o director executivo, Jean Floyd, declarou que estes testes "são uma marca um passo histórico no nosso trabalho, para atingir a visão de Allen” no acesso à órbita terrestre.

Equipado com seis motores de Boeing 747, capazes de transportar equipamentos até 590 toneladas, o Stratolaunch mede 72 metros e tem 15 metros de altura. A asa que liga as duas fuselagens tem aproximadamente 117 metros de comprimento. Pesa cerca de 227 toneladas

O avião é composto por duas fuselagens, unidas por uma asa central, que tem como função dar estabilidade à aeronave. A fuselagem do lado direito é destinada à tripulação e ao transporte de carga, sendo o lado esquerdo destinado ao armazenamento das informações de voo.

O Stratolaunch irá primeiro passar por vários testes, antes de se lançar aos céus. De acordo com a empresa, está planeado que faça o primeiro voo em 2019.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Paul Allen, que fez fortuna com a Microsoft e era, segundo a revista Forbes, a 21.º pessoa mais rica no mundo em 2016, possui também um dos maiores iates do mundo. O Octopus tem cerca de 126 metros e está equipado com piscina, dois helicópteros, um campo de basquetebol e um cinema. O iate tem 41 suites, capaz de alojar 26 pessoas.

Desde pequeno que Paul Allen se interessa por aviação, possuindo, de acordo com o site Business Insider, uma vasta colecção de aviões vintage, da época da Segunda Guerra Mundial.

PUB

PUB