Tal como os juízes, procuradores também não descartam greve

Tal como os juízes, agora tamb��m os procuradores ameaçam fazer greve por causa da proposta de revisão do estatuto profissional que lhes foi apresentada pelo Governo.

“Neste momento estão em cima da mesa todas as possibilidades”, diz o presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, que diz que o Ministério da Justiça quer retirar aos magistrados “direitos não negociáveis”.

O dirigente sindical não se refere a questões salariais: ao contrário dos juízes, a quem a tutela enviou nesta quarta-feira uma proposta que incluía já a componente remuneratória, os procuradores continuam sem saber se o Ministério da Justiça tenciona ou não subir-lhes os ordenados. “Esta proposta de estatuto baseia-se numa lógica de funcionalização máxima dos magistrados”, critica António Ventinhas. “Ataca o cerne da concepção da magistratura. Trata-se de uma grande regressão em termos de direitos”, acrescenta, sem querer detalhar.

No próximo sábado mais de meia centena de delegados sindicais do Ministério Público reúnem-se em assembleia geral no Vimeiro para decidirem como reagir às intenções do Governo. O mesmo fará a Associação Sindical de Juízes Portugueses, noutra assembleia geral marcada para o mesmo dia para Bencanta, Coimbra.

Os juízes ponderam fazer greve às tarefas de validação das listas eleitorais para as autárquicas de Outubro, um processo que terá lugar em Agosto e sem o qual o processo eleitoral pode vir a ficar comprometido.

