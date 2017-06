Procuradora do caso dos comandos alvo de queixa em tribunal e processo disciplinar

A cerca de duas semanas de proferir uma acusação no caso das mortes no curso de Comandos, a procuradora Cândida Vilar viu ser aberto contra si um inquérito disciplinar, na sequência de uma queixa do advogado de um dos arguidos.

PUB

A notícia foi avançada pela RTP e confirmada pelo PÚBLICO. Na sequência da queixa do advogado do director do curso, Alexandre Lafayette, o Conselho Superior do Ministério Público abriu o inquérito disciplinar. Cândida Vilar é acusada de parcialidade no despacho que proferiu na altura das detenções dos militares implicados no caso que levou à morte de dois jovens.

Alexandre Lafayette apresentou ainda uma queixa-crime em tribunal por prevaricação não só contra Cândida Vilar como contra a sua superior hierárquica, a directora do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa Lucília Gago, por causa da detenção de sete militares ordenada pela magistrada titular do processo em Novembro passado.

PUB

PUB

PUB