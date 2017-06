Homem morre em acidente com tractor agrícola em Pinhel, na Guarda

Um homem com cerca de 80 anos morreu esta quinta-feira devido ao despiste de um tractor agrícola, na localidade de Pereiro, concelho de Pinhel, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte do CDOS, o acidente ocorreu pelas 13h12 no caminho de Fonte Espinheira, na povoação de Pereiro, freguesia de Alto do Palurdo, no concelho de Pinhel, distrito da Guarda. A vítima mortal é o condutor do tractor agrícola.

Estiveram no local do acidente uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), elementos dos bombeiros voluntários de Pinhel e da GNR, num total de 11 homens e quatro viaturas.

